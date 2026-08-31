Culiacán, Sin.- El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental dijo que le preocupa que la violencia continúe presentándose con diversas características, como es el más reciente caso, del asesinato del subdirector de tránsito municipal, Miguel Antonio Zazueta Páez, quien nunca mencionó si era amenazado por su trabajo.

Comentó que este funcionario el sábado pasado desarrollo con normalidad sus funciones, por lo que sorprendió que la madrugada del domingo pasado su cuerpo fuera encontrado con impactos de bala en la colonia Infonavit Las Fuentes.

El presidente municipal de Escuinapa señaló que el grupo interinstitucional que esta formado por elementos municipales, estatales y federales, toman nuevas medidas ante los últimos acontecimientos que se han presentado, sobre todo en la cabecera municipal.

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Díaz Simental dijo que entiende la preocupación de la ciudadanía por el ambiente de intranquilidad que se vive por los acontecimientos violentos que se han presentado, por lo que espera que las autoridades competentes logren reducir los índices delictivos.

Sobre el asesinato de Zazueta Páez, indicó que la Fiscalía General del Estado, tiene abierta una carpeta de investigación y recopila toda clase de evidencias y testimonios que permitan identificar a los presuntos responsables de este crimen.

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La mañana del domingo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino muerto a balazos y por sus características, se presumía que podía tratarse del subdirector de tránsito.

El personal de la Cruz Roja y de las fuerzas federales y estatales que llegaron al sector del fraccionamiento Infonavit Las Fuentes, determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se notificò de su muerte a la Fiscaía General del estado.

LL