Bunia. Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron el lunes que el brote del virus del Ébola ya superó los seis mil casos.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que sigue fuera de control y va camino de superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11 mil personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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