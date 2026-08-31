Mundo | 31-08-26 | 07:46 |

Bunia. Las autoridades de la informaron el lunes que el brote del ya superó los seis mil casos.

El brote en el este del se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La (OMS) ha señalado que sigue fuera de control y va camino de superar el de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11 mil personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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