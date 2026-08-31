El regreso a clases ya llegó y este lunes 31 de agosto, miles de estudiantes de educación básica dejaron atrás las vacaciones para volver a las aulas e iniciar el ciclo escolar 2026-2027. Y aunque para muchos el día comenzó entre prisas, uniformes nuevos y mochilas recién estrenadas, las redes sociales se encargaron de ponerle otro tono al regreso.

Regreso a clases 2026-2027 en CDMX; emoción y reencuentros marcan el inicio del ciclo escolar. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Desde las primeras horas de este 31 de agosto, las escuelas de nivel básico comenzaron a recibir nuevamente a sus estudiantes. Para los menores, el regreso significó reencontrarse con sus compañeros y comenzar una nueva etapa después del periodo vacacional.

Regreso a clases 2026-2027 en CDMX; emoción y reencuentros marcan el inicio del ciclo escolar. Foto: Luis Camacho

Uniformes nuevos, mochilas recién compradas y fotografías antes de salir de casa se convirtieron en parte de las publicaciones con las que los padres presumieron el primer día del nuevo ciclo escolar.

Lee también: Anuncian creación de la Universidad del Perreo y desata la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan

Y mientras algunos adultos documentaron el momento con orgullo, los estudiantes tuvieron su propio motivo para esperar con emoción este día: volver a ver a sus amigos.

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027

El primer día de clases no solamente significó sacar nuevamente los uniformes y preparar las mochilas. Para los usuarios también fue la oportunidad perfecta para convertir las situaciones cotidianas de este día en algunos memes.

[Publicidad]

En las imágenes algunos hicieron referencia al descanso que terminó y a la necesidad de volver a madrugar; sin embargo otros reflejaron las emociones de los padres al ver nuevamente a sus hijos listos para acudir a la escuela.

Lee también: Regreso a clases 2026: ¿Cómo ajustar la rutina de dormir en los niños?; 5 consejos mejorar la calidad del sueño

También aparecieron publicaciones con un tono más nostálgico, especialmente aquellas relacionadas con el paso del tiempo y con la sensación de que los niños crecen demasiado rápido; por lo que a continuación te dejamos los mejores.

[Publicidad]

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Redes sociales