El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que 81% de los maestros encuestados en línea, la semana pasada, dijeron estar de acuerdo en que se emitan lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas.

Detalló que participaron más de 565 mil maestros que contestaron un cuestionario para realizar un diagnóstico del uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes, entre otros dispositivos electrónicos.

"El diagnóstico, el 81% está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar el uso seguro y con fines pedagógicos. ¿Qué han experimentado los maestros? Bueno, lo que más se lleva es el celular, casi un 40% de los maestros que contestaron detectan que llevan celular, el 24% relojes inteligentes, pues lo utilizan en el aula en el recreo lo utilizan a la entrada de la salida de clases", explicó.

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El funcionario señalo que 48% de los maestros advirtieron que el uso de celulares dificulta mantener la atención.

"El 38% opina que interrumpe las actividades escolares, el 34% dice que por estar en el celular abandonan alguna convivencia, y están detectando, 38.7% qué conflictos que se generan en redes se trasladan al aula o se trasladan a la escuela", dijo.

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Delgado refirió que 51% de los maestros propuso emitir protocolos para atender situaciones de riesgo. "Que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en este tema del acceso a las tecnologías", manifestó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza La Mañanera del Pueblo en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas”, ubicada en Avenida Dr. Río de la Loza. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum defiende regulación en uso de teléfonos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre los efectos que puede generar el uso excesivo de teléfonos celulares y redes sociales entre niñas, niños y jóvenes, por lo que defendió la necesidad de establecer reglas para limitar el uso de estos dispositivos dentro de las escuelas.

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Señaló que uno de los objetivos de la regulación que se analiza con autoridades educativas, maestras, maestros y estudiantes es evitar que los menores permanezcan todo el día frente a las pantallas y recuperar actividades que contribuyan a su desarrollo y socialización.

“Si uno está todo el día metido en el celular, pues entonces ¿a qué hora juega con sus amigos, amigas? Si uno está metido todo en el celular, ¿a qué hora lee? ¿A ver quién sabe jugar un resorte?”, cuestionó.

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Sheinbaum consideró que los juegos tradicionales pueden contribuir al desarrollo de niñas y niños, por lo que planteó la necesidad de recuperar este tipo de actividades como parte de una formación que vaya más allá del uso de dispositivos electrónicos.

La Presidenta también hizo referencia a los efectos negativos que pueden tener las redes sociales, particularmente los mensajes de odio y otros contenidos a los que están expuestos menores de edad.

La conferencia matutina de este lunes concluyó a las 8:45 de la mañana solamente con preguntas del tema educativo.

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