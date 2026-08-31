La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes 31 de agosto regresan a clases alrededor de 28 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica, media superior y otros niveles educativos, con el inicio del ciclo escolar.

Desde la secundaria técnica número 10 “Artes Gráficas”, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Mandataria encabezó la ceremonia cívica de inicio de actividades escolares y saludó a los estudiantes que regresaron este lunes a las aulas.

🎒 🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza honores a la bandera en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas" con motivo del regreso a clase#VIDEO: @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/CE0BZpGp0G — El Universal (@El_Universal_Mx) August 31, 2026

“Saludamos con mucho cariño a todas las niñas y a los niños, (...) a los millones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes que entran el día de hoy a clases”, expresó.

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Sheinbaum destacó que son 28 millones de estudiantes quienes inician actividades escolares este lunes.

“28 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. El día de hoy inician clases”, señaló durante la ceremonia, en la que estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez.

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Antes de dar paso a las actividades de la conferencia mañanera, la Presidenta encabezó el acto cívico con el que se dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar, incluido el saludo a la bandera y la participación de la escolta de la secundaria.

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La conferencia de prensa de este lunes se realiza de manera excepcional en el plantel educativo, donde el gobierno federal presentará el programa “ABC de las emociones”, enfocado en atender aspectos relacionados con la salud mental y la prevención de las violencias entre niñas, niños y adolescentes.

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Sheinbaum aprovechó su intervención para recordar que este martes 1 de septiembre presentará su Segundo Informe de Gobierno, por lo que no habrá conferencia mañanera.

“Ya saben, mañana es el Segundo Informe de Gobierno. No hay mañanera el día de mañana y hasta el miércoles nos vemos nuevamente”, anunció.

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