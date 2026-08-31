1.- El artefacto explosivo instalado frente a las instalaciones de la comandancia de policía del municipio de Ojocaliente , Zacatecas, fue detonado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que sostienen una disputa territorial en dicho municipio con integrantes de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa.

2.- A finales del año pasado el CJNG difundió un video en redes sociales en donde amenazaron a directores de policía de varios municipios zacatecanos (el de Ojocaliente incluido) por brindar su respaldo al grupo del Mayo Zambada. Otros comandantes señalados en cárteles y videos por trabajar con el Cártel de Sinaloa fueron los jefes policiacos de Luis Moya, Pánfilo Natera y Cuauhtémoc.

3.- El vídeo fue grabado por un grupo que se autodenominaba "OPERATIVA FZ ZACATECAS NUEVA GENERACIÓN". Incluso en el mismo anticiparon ataques en contra de la policía estatal, a la que acusaron de formar parte del anillo de protección de los "MZ de Sinaloa". No así hacia los integrantes del ejército y la Guardia Nacional a quienes ofrecieron no atacar y a los que les garantizaron libre tránsito.

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4.- De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal la Operativa Fuerza Zacatecas empezó a internarse en el estado con hombres armas y municiones proporcionados por la jefatura de plaza del CJNG del vecino estado de Aguascalientes que, cómo se sabe, es el grupo dominante en la entidad gobernada por la panista Tere Jiménez.

5.- Durante varios meses, de acuerdo con las métricas oficiales difundidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en varias conferencias mañaneras, el estado de Zacatecas registró un descenso vertiginoso en los homicidios dolosos que se cometían en la entidad.

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6.- Aunque las autoridades se atribuyeron dicho logro, un análisis interno reciente del gabinete de seguridad federal destacó que la caída de las ejecuciones del narco en Zacatecas se debió principalmente a que los dos principales grupos que se disputan la plaza "trazaron líneas de frontera" y establecieron una especie de "pax narca".

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7.- Misma que aparentemente se rompió luego de que hace unas cuantas semanas integrantes del grupo del "Mayito Flaco", heredero del narcoimperio del Mayo Zambada, lanzaron una embestida que cobró la vida de 10 personas. Algunos cadáveres fueron colgados en puentes de carreteras y boulevares de Zacatecas. El Cártel Jalisco habría respondido con este coche bomba colocado en un municipio estratégico, cuyo control permite el acceso y domino de los demás municipios del sureste. Desde Ojocaliente hasta Pinos.

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8.- Aunque al gobierno federal le incomoda que se catalogue a los coches bomba que estallan desde hace tiempo en distintas ciudades y municipios de México como actos de narcoterrorismo, no existe un mejor término para describirlos. Cumplen con todas las características. Se trata de eventos de alto impacto, que buscan infundir miedo entre la población civil. Que se difunden de manera viral en redes sociales y medios nacionales en internacionales. No persiguen objetivos políticos, ideológicos o religiosos, pero si intereses económico-criminales. Además, tienen el objetivo de inducir a las autoridades a tomar decisiones en materia de seguridad. En este caso el CJNG busca que el gobierno del estado y varios gobiernos municipales rompan su alianza con el Cártel de Sinaloa.

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9.- En la selección de la candidata(o) de MORENA a la gubernatura de Zacatecas (que de acuerdo con las últimas encuestas sería casi en automático el próximo gobernador), debido a la presión de Donal Trump, a la oposición sistemática de Ricardo Monreal al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la necesidad de impulsar perfiles más afines al gobierno federal, es casi un hecho que el gobernador David Monreal no pondrá imponer a su sucesor.

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10.- Es decir, para dar continuidad al dominio de MORENA en Zacatecas será necesario poner fin de la era de los Monreal, acotar la presencia del Cártel de Sinaloa en la entidad, impedir que el CJNG aproveche la coyuntura y contar con el visto bueno y aprobación de Washington. Un asado de boda (el platillo más tradicional zacatecano), muy difícil de preparar.

LL