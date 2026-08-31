Monterrey, Nuevo León. - Un cargamento de 210 armas de fuego que era transportado oculto en compartimentos de dos semirremolques y que procedía de Estados Unidos, fue asegurado por autoridades federales en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

En el operativo fueron detenidas tres perdonas que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el aseguramiento ocurrió en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde agentes detectaron dos vehículos acoplados a plataformas procedentes de Texas, Estados Unidos.

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Aseguran 210 armas ocultas en semirremolques procedentes de Texas; detienen a tres en Nuevo León. Foto: Especial

Los ocupantes fueron sometidos a una inspección de seguridad y los agentes encontraron anomalías en la estructura de los semirremolques, lo que derivó en una revisión más exhaustiva.

Dentro de compartimentos acondicionados para ocultar la carga, las autoridades localizaron 195 armas largas, 15 armas cortas y 93 cargadores.

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En la operación participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

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Además del armamento, fueron asegurados los dos vehículos y los semirremolques utilizados para su traslado.

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La FGR confirmó la detención de tres personas, aunque hasta el momento no ha difundido sus identidades ni informado sobre su nacionalidad. Tampoco precisó cuál era el destino final del cargamento ni a quién pertenecía el armamento.

Tras el operativo, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con el arsenal y los vehículos asegurados.

LL