Metrópoli | 31-08-26 | 10:24 |

Diversas movilizaciones sociales se realizarán este lunes 31 de agosto en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones a la circulación vehicular y presencia de manifestantes en vialidades y espacios públicos.

A las 09:00 horas, personal de Enfermería del se concentrará en la Puerta 9 del nosocomio, ubicado sobre Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Los trabajadores exigirán material e insumos suficientes, mayor personal de enfermería y equipo funcional y seguro.

A la misma hora, integrantes del Centro de Análisis e Investigación Fundar se concentrarán frente a la para solicitar que se reconozca el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco como parte de prácticas de terrorismo de Estado.

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Posteriormente, a las 10:00 horas, integrantes de Vega Mac Gregor Arellano S.C. acudirán a la , ubicada en la colonia Doctores, donde presentarán una denuncia contra juzgadores, agentes del Ministerio Público y servidores públicos de Aguascalientes por posibles actos de corrupción y abuso de autoridad.

A las 10:30 horas, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentrarán en la Cámara de Diputados, en la , para exigir respeto a los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones.

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En tanto, a las 11:00 horas, integrantes del Movimiento Plural de Maquineros iniciarán una marcha en el con destino a la Secretaría de Gobernación. El contingente protestará contra acciones de autoridades que consideran arbitrarias y que, aseguran, afectan sus fuentes de trabajo, además de solicitar el reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento.

También a las 11:00 horas, del oriente del Estado de México se concentrarán en la estación Tepalcates de la Línea A del Metro, en Iztapalapa, para exigir avances en procesos relacionados con feminicidios y violencia contra las mujeres, así como verdad, justicia y memoria para las familias de las víctimas.

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Finalmente, a las 15:00 horas, alumnos y exalumnos de las Escuelas Nocturnas para Trabajadores se concentrarán en la Secundaria No. 23 Santiago Galas Arce, en Tlalpan Centro, para exigir respeto a sus derechos y denunciar presuntos actos de discriminación que, consideran, podrían generar exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

mahc/LL

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