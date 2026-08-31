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El féretro del rey Harald de Noruega fue trasladado el lunes a la capilla del Palacio Real de Oslo, donde permanecerá en capilla ardiente hasta su funeral, el 9 de septiembre.
Sus hijos, el rey Haakon y la princesa Marta Luisa, y sus nietos, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano Sverre Magnus, su hermanastro Marius Borg Høiby (nacido de una relación anterior de la reina Mette-Marit y condenado en junio por violación), así como las hijas de la princesa Marta Luisa, llevaron el féretro por diferentes salas del palacio, según las imágenes difundidas en directo por la televisión pública NRK.
El monarca falleció el viernes en el hospital universitario de Oslo y su féretro fue colocado inicialmente en el Salón Rojo del Palacio Real hasta su traslado este lunes.
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La procesión, que duró unos 10 minutos, siguió el mismo ceremonial que cuando murió en 1991 el padre de Harald, el rey Olaf V.
La esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, y la viuda de Harald, la reina Sonia, seguían el féretro con las manos unidas.
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El funeral se celebrará el miércoles 9 de septiembre. El público podrá acudir a presentar sus respetos ante su féretro desde el martes a las 14:00 (12:00 h GMT) hasta el 8 de septiembre a las 18:00.
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El rey Haakon VIII debe prestar juramento el martes ante el Parlamento.
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Harald, considerado la encarnación de una Noruega abierta y tolerante, fue elogiado por dirigir una monarquía moderna y modesta.
En los últimos años, había sufrido varios problemas de salud que le obligaron a reducir su agenda oficial.
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ss
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