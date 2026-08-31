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Toluca, Edomex.- Más de 4.2 millones de estudiantes regresaron este lunes a las aulas de 24 mil 972 escuelas del Estado de México para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, bajo un operativo de seguridad desplegado en distintos municipios de la entidad.
Para los alumnos, incluidos 259 mil 595 docentes, madres y padres de familia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó mil 378 elementos y 413 unidades desde las 6:00 horas.
Los elementos de seguridad realizan patrullajes preventivos, labores de vigilancia y cortes viales en las inmediaciones de los planteles educativos durante el regreso a clases.
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El operativo también se apoya en 20 mil cámaras de videovigilancia de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec.
Además, participan 25 binomios caninos en tareas de inspección y prevención en las periferias de las escuelas, así como 25 binomios equinos para vigilar zonas de difícil acceso.
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Durante el ciclo escolar 2026-2027 continuará el programa Mochila de Paz como parte de las acciones preventivas en los planteles.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el inicio del ciclo escolar desde la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, en el municipio de Xalatlaco.
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