Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se desplegó un operativo de 15 mil policías para iniciar el nuevo ciclo escolar.

Además, presentó una serie de programas educativos dirigidos a fortalecer la educación primaria, secundaria y preparatoria.

"Queremos en esta ciudad de México transformar las escuelas como el mejor espacio público, por ello en esta escuela está entrando el programa 1 2 3 por mi escuela, con el objetivo de renovar prácticamente toda la escuela", comentó.

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Otro programa es el denominado "Auxilio escolar" que tiene el objetivo de reforzar la seguridad en los planteles de secundaria y preparatoria de la capital.

"También les informamos que entrar el programa auxilio escolar para todas las secundarias y preparatorias públicas de turno vespertino", detalló.

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Por su parte, Mario Delgado, secretario de Educación, dijo que casi 10 millones de niños tiene la beca Rita Cetina.

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Destacó la importancia del nuevo Programa ABC de las emociones, porque coadyuvará a cuidar la salud mental.

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"Este ciclo escolar aprenderá el ABC de las emociones, lo que sentimos también es una forma de conocimiento, nos dice que nos importa, que nos duele, que queremos... en eso consiste cuidar la Salud Mental en aprender a decir lo que nos pasa y en saber que pedir ayuda a tiempo es un gesto valiente", comentó.

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