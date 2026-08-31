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Una persona de aproximadamente 40 años de edad murió luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en las inmediaciones de la Alameda Oriente, en la alcaldía Venustiano Carranza.
El accidente ocurrió sobre Vía Tapo, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Alameda Oriente, en la colonia Arenal Cuarta Sección.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, aparentemente en situación de vulnerabilidad, fue embestida por un vehículo que continuó su marcha tras el accidente. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
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Elementos de la Policía capitalina acordonaron y resguardaron la zona, mientras personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.
El percance provocó afectaciones a la circulación sobre Vía Tapo, debido al cierre de carriles centrales mientras se desarrollaban los trabajos periciales. Como alternativa vial, se recomendó utilizar Periférico, a la altura de Calle 7.
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Las autoridades investigan las características del vehículo involucrado y realizan las acciones correspondientes para tratar de localizar al responsable.
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mahc/LL
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