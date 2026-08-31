Si estás buscando renovar tu celular por un modelo premium sin tener que desembolsar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar.

Se trata del Huawei Pura 90s Pro, un smartphone que destaca por su apartado fotográfico, pantalla de alta calidad, batería de gran capacidad y un diseño pensado para quienes buscan una experiencia más completa.

La promoción resulta especialmente atractiva para quienes quieren dar el salto a un equipo de gama alta sin pagar necesariamente el precio habitual. Además de incluir con unos audífonos inalámbricos de regalo.

¿Por qué vale la pena comprar el Huawei Pura 90s Pro?

Uno de los principales argumentos para considerar el Huawei Pura 90s Pro es su sistema de cámaras. El teléfono incorpora una cámara principal de Ultra Iluminación de 50 megapixeles con apertura variable de f/1.4 a f/4.0 y estabilización óptica de imagen (OIS).

A esta cámara se suma un sensor ultra gran angular de 12.5 MP y una cámara macro telefoto de Ultra Iluminación de 50 MP con OIS. Además, ofrece zoom óptico de 4x y zoom digital de hasta 100x, por lo que puede ser una alternativa interesante para quienes disfrutan tomar fotografías de paisajes, retratos o detalles a distancia.

Huawei también integra su tecnología True-to-Colour 2.0, cuyo objetivo es reproducir los colores de manera más natural, además de herramientas de inteligencia artificial para facilitar la composición y edición de las fotografías.

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Pantalla OLED de 120 Hz

Otro de sus puntos fuertes se encuentra en la pantalla. El Huawei Pura 90s Pro cuenta con un panel LTPO OLED de 6.6 pulgadas, resolución de 2,760 x 1,256 píxeles y una tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

En la práctica, esto permite disfrutar de desplazamientos más fluidos al navegar por redes sociales, páginas web o aplicaciones, además de ofrecer una experiencia atractiva al consumir contenido multimedia. La pantalla también admite hasta 1,070 millones de colores y cuenta con una frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz.

Batería de 6,000 mAh y carga rápida

Si hay algo que puede marcar la diferencia en el uso cotidiano es la autonomía. El Pura 90s Pro incorpora una batería de 6,000 mAh, una capacidad considerable que busca ofrecer mayor tranquilidad durante jornadas largas.

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Cuando llegue el momento de conectarlo, el equipo es compatible con HUAWEI SuperCharge de hasta 66 W, además de admitir carga inalámbrica. Huawei señala que para alcanzar la potencia máxima mediante cable es necesario utilizar un cargador y cable HUAWEI SuperCharge compatibles.