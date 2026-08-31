La administración actual requiere garantizar la estabilidad económica en el Paquete Económico 2027, porque ante los bajos ingresos y el alto gasto existe el riesgo de que no se puedan sostener las finanzas del gobierno, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El escenario actual es de bajo ritmo de crecimiento económico y debilidad en la fuente de recursos, frente a una necesidad creciente de ingresos tributarios que hagan frente al gasto del erario, dijo.

En su Análisis Económico Ejecutivo semanal, el Centro afirmó que el gasto público sigue en aumento, sobre todo en las “transferencias incondicionales de efectivo”, que se mantienen porque reducirlas será “muy costoso políticamente”.

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Los programas prioritarios absorben el 42% del ingreso total del gobierno federal y el 45% de los ingresos tributarios. Esta situación podría obligar a reducir el gasto en otros rubros.

El pago de pensiones y jubilaciones seguirá ejerciendo presiones porque se requieren 1.7 billones de pesos, casi una cuarta parte del gasto programable.

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El CEESP explicó que en la primera mitad del año los ingresos aumentaron solamente el 0.1% anual en términos reales; específicamente, los ingresos tributarios solamente aumentaron 0.4% anual, mientras el gasto subió 2.1% anual.

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Ello dejó un déficit en la balanza pública de 559 mil millones de pesos en el primer semestre del 2026, 36% más que el saldo negativo que se vio en el mismo período del año anterior.

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El gobierno tiene menos reservas precautorias con los fondos de estabilización. Si se considera el alza marginal del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), estos suman 150 mil millones de pesos; con ellos no se podrá “sacar de problemas al gobierno si lo requiere”.

“Si no se reactiva el crecimiento económico, se puede prever su insuficiencia a futuro. En la primera mitad del presente año, los ingresos totales fueron 141 mil millones de pesos menores a lo programado y los tributarios fueron 53 mil millones de pesos menores. Y dada la expectativa de crecimiento para el presente año, se podría anticipar su insuficiencia a futuro”, añadió.

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Para el 2027, aun con una aceleración modesta, esperada de 1.1%, ese avance será insuficiente para mejorar los recursos fiscales.

Agregó que, contrario al discurso oficial de que no hay endeudamiento, el mismo gobierno informó que al segundo trimestre del año el saldo de los requerimientos financieros del sector público, el rubro más amplio de deuda, fue de 19 billones de pesos, es decir, 1.3 billones más que el año pasado.

Es probable que ante las mayores necesidades de gasto gubernamentales se pueda contratar deuda adicional, consideró el CEESP.

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