Ciudad Victoria.— Tamaulipas ocupa el cuarto lugar de crecimiento en México con un promedio anual de 2.12% en los primeros tres meses de 2026, según cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El desempeño estatal destaca por sectores. En las actividades primarias, relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, Tamaulipas alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual de 18.03% durante el periodo analizado, la segunda más alta del país.

En las actividades secundarias, vinculadas con la industria y la transformación, se ubicó en la cuarta posición nacional con un crecimiento promedio anual de 4.04%.

La economía tamaulipeca muestra una recuperación entre 2023 y 2025, seguida de una aceleración al inicio de 2026.

De acuerdo con las cifras revisadas por el indicador, el estado cerró 2023 con una contracción anual de 0.9%, pero en 2024 las cifras se revirtieron y creció 2.4%, racha que mantuvo durante todo 2025.

En el primer trimestre de este 2026, las actividades primarias crecieron 16.5%, las secundarias avanzaron 9.4% y las terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, aumentaron 1.1%.

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El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal también señala que Tamaulipas fue la entidad con la mayor contribución al crecimiento económico nacional en ese periodo, al aportar 0.16 puntos porcentuales, por encima de estados como México, Hidalgo y Nuevo León.

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