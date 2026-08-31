Los ingresos tributarios representan 15.6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que beneficia la calificación que las agencias internacionales otorgan al país, destacó Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“México es calificado por ocho agencias y en todas tenemos una calificación de nivel de grado de inversión, el cual será preservado, y nos encontramos dentro del cuadrante inferior izquierdo que muestra la estabilidad financiera y fiscal de largo plazo”, dijo en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

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Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que buscará el diálogo con los grupos parlamentarios aliados y de oposición para aprobar el Paquete Económico de 2027.

“En el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto existe un entorno de respeto y diálogo entre todas las fuerzas políticas, en el que es viable procesar las iniciativas del gobierno en un entorno constructivo, y en el que siempre se escuche a todas las voces. En el momento adecuado, vamos a promover que usted y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda tengan las condiciones adecuadas para exponer los argumentos y las propuestas específicas, para el siguiente ejercicio fiscal”, dijo.

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Cae inversión

Datos de la SHCP indican que los recursos destinados a la inversión directa, considerada como el principal motor de crecimiento de la economía para el largo plazo, sumaron 453 mil 604 millones de pesos entre enero y julio.

Representó una disminución de 1.2% contra igual periodo de 2025, según el Informe de Finanzas y la Deuda que dio a conocer la dependencia tras entregarlo el viernes al Congreso de la Unión.

Entre enero y julio, Hacienda destacó que las inversiones en vivienda y servicios a la comunidad y educación se incrementaron 5.9% y 18.9%, respectivamente.

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Incluso enfatizó que tan sólo en julio la inversión física aumentó 62.6%, ya que se ejercieron 70 mil 755 millones de pesos.

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