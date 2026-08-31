Para Avril Andrade, de 19 años, ser la campeona de Survivor México: la reliquia en llamas significa mucho más que llevarse a casa dos millones de pesos.

La experiencia dentro del reality de supervivencia también la hizo enfrentarse a la ausencia de sus seres queridos y a descubrir el valor de ellos y de su casa.

“Siento que Survivor me llevó a valorar a mi familia, que es algo que allá adentro me hizo mucha falta y que acá a veces no valoras”, explica la colimense.

Avril vive las mieles del triunfo, pero también tiene frente a ella la tarea de decidir qué hará con el premio obtenido tras imponerse a Sahit Sosa y Tzasna Carrasco, sus compañeros que se midieron con ella en la gran final.

Aunque todavía no tiene un plan definido, reconoce que le gustaría destinar parte del dinero a realizar actividades y a adquirir implementos y equipo relacionados con la actividad física y el deporte, todo con el fin de mantener y elevar su condición física y su resistencia.

“Siento la espinita de a lo mejor gastarlo en cosas que me gustan, como el crossfit, deporte, gimnasio, como que no traigo algo seguro. Todavía lo necesito pensar”, expresa.

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Inversión en puerta

Pero además de darse algunos gustos, la campeona de Survivor México también contempla la posibilidad de utilizar el dinero que ganó en algún proyecto que pueda generarle ganancias.

“Se me hace buena idea invertir porque un negocio te irá generando ganancias a futuro”, señala.

La joven sabe que los dos millones de pesos que obtuvo representan la oportunidad de crear un patrimonio y quiere aprovecharla y de igual manera, externa, también estaría dispuesta a volver a poner a prueba su resistencia física y mental.

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“Creo que si hubiera un programa del que me gustaría ser parte sería Exatlón. Es mi sueño desde chiquita, algo que siento que se me daría muy bien porque es lo que hago, es mi día a día”, afirma.

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