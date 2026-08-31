[Publicidad]
Volver al doblaje, en el que debutó en 2011, le ha permitido a Joaquín Cosío descubrir el talento de los influencers y aprender de ellos.
Con 40 años de carrera y más de 60 películas en su haber, Cosío halaba a los recién llegados creadores de contenido al mundo del doblaje.
Con ellos coincide en Gungo y los juegos cavernícolas, película en la que presta su voz al lado de Daniel Sosa y Ricky Limón.
Si bien sus compañeros provienen principalmente del mundo digital, Cosío asegura que trabajar junto a ellos representa también un reto para los actores profesionales.
“Son súper buenos, trabajé con influencers y son bastante talentosos. Hay que estar a la altura de ellos, tienen solvencia y una naturalidad increíbles; hay que esforzarse para poder estar a su nivel”, dijo Cosío en la premier que se celebró este domingo y donde interpreta a un villano.
Cosío considera que los creadores de contenido, al crecer con los dispositivos móviles a su alcance y manipularlos desde sus primeros años, cuentan con soltura frente al micrófono.
[Publicidad]
“Son muy naturales. Muchos de ellos tienen dominio, hacen que parezca todo muy fluido, que hay que aprenderlo. Creo que a veces hay preferencia a este tipo de perfiles y no hacia los actores”, señaló.
Para el actor, prestar su voz a Krull también significó alejarse de los personajes que suele interpretar frente a las cámaras. Aunque utiliza sus emociones para construir a cada personaje, se trata de una criatura completamente distinta a su personalidad.
“Presté mis emociones, mi voz, mis intenciones. Es como tal un personaje animado de ficción, fantástico, que está muy distante de mi vida personal y de ser yo”.
[Publicidad]
Gungo y los juegos cavernícolas, que forma parte de la saga Huevocartoon, se estrena este jueves 3 de septiembre.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Noticias
Riada en Nepal y Tíbet suma más de 800 muertos y 3 mil desaparecidos: así continúa el rescate
Noticias
¿Adiós a los aranceles? México prevé nueva disputa comercial mundial por las reglas de origen en 2027
Deportes
“Debe irse”: Expresidente de la UEFA lanza dura acusación contra Gianni Infantino y la FIFA
Destinos
¿Se acerca un gran terremoto? Científicos descubren una posible conexión entre la falla de San Andrés y Cascadia