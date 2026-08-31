De manera sorpresiva, Lionel Messi anunció, este lunes 31 de agosto, su decisión de retirarse de la Selección de Argentina.

Apenas un mes y medio después de haber perdido la final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, La Pulga comunicó que su etapa con La Albiceleste había llegado a su fin.

Luego de 21 años de portar la camiseta de la Selección Mayor de su país, el canterano del Barcelona dio un paso al costado.

A través de sus redes sociales, el ganador de ocho Balones de Oro reveló que disputó su último partido con Argentina el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol", publicó.

En total, el jugador del Inter Miami disputó 207 partidos y marcó 125 goles con Argentina desde que debutó el 17 de agosto de 2005.

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Lionel Messi se roba los mejores MEMES tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Lionel Messi Memes

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