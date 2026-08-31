"¡Justicia, para Valeria, Sharoon, Enedelia, Itzel, Ángeles!", familiares y madres de mujeres asesinadas en el Estado de México bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Tepalcates del Metro de la Ciudad de México.

Motociclistas han intentado atravesar el bloqueo lo que ha desatado confrontaciones.

Colectivas y feministas acusan corrupción y nulo acceso a la justicia en el Estado de México.

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Al lugar acudieron elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, represe tantes de la Secretaría de Gobierno capitalina así como la Comisión de Derechos Humanos capitalina acudió al lugar para vigilar la protesta.

También el fiscal Cruz de la Policía de Investigación.

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La protesta se sumaron familiares de víctimas de desaparición y otras que exigen que no liberen a los que ya están sentenciados por feminicidio.

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El representante de la fiscalía mexiquense se comprometió a mesas de trabajo con las familias, al respecto las víctimas acusaron que esto es una simulación.

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"Nosotras también tenemos el número de la fiscal de género, sólo nos prometen reuniones, ya sabemos que va a pasar. Mañana, pasado. Queremos acciones, órdenes de aprehensión.

"Si no tenemos respuesta las familias vamos a tomar la calzada Zaragoza", dijo la activista Carmen Sánchez.

LL