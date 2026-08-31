Hay vestidos que llegan a una gala y hay otros que parecen haber sido creados para entrar en escena. El pasado domingo 30 de agosto, Galilea Montijo eligió la segunda opción para conducir una nueva gala de La Casa de los Famosos México.

La conductora apareció con una creación de Roberto de la Nuva, diseñador mexicano que llevó al extremo una de las características que mejor funcionan frente a las cámaras: el drama. Negro, rojo, terciopelo, cristales y una silueta completamente estructurada se encontraron en un look que difícilmente podía pasar desapercibido.

La inspiración detrás de la pieza viene de la ópera y sus grandes intérpretes, pero lejos de convertirse en una recreación literal de un vestuario de época, Roberto de la Nuva llevó esa teatralidad a su propio universo de Art Couture.

El corset fue el protagonista del look de Galilea

El punto focal del vestido está en el torso. El corset negro, realizado a mano y cubierto en terciopelo de seda, construye una silueta marcada que se aleja de los vestidos de gala tradicionales.

A primera vista destacan las aplicaciones que recorren la pieza: flores de bronce, cristales y pequeñas figuras de catarinas que aparecen entre el negro y el rojo, creando pequeños destellos conforme cambia la iluminación.

Galilea Montijo sorprende con un espectacular diseño mexicano en La Casa de los Famosos. Foto: Cortesía Galilea Montijo

Pero el vestido no termina en el frente. En la espalda, la estructura sube hasta la nuca y culmina en una mariposa tridimensional cubierta de cristales, uno de esos detalles que hacen que el diseño cobre una dimensión completamente distinta cuando se observa desde otros ángulos.

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La falda, de corte lápiz, mantiene la silueta ceñida y deja que el movimiento aparezca en la parte inferior, donde se incorporaron borlas de hilo de seda hechas a mano, cada una rematada con un cristal.

El negro profundo y el rojo intenso terminan de construir la estética dramática del look, pero también funcionan como un guiño a la atmósfera de los grandes teatros: colores intensos, luces y una presencia que pide ser mirada.

Vestido del diseñador Roberto de la Nuva. Foto: Cortesía Galilea Montijo

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Galilea celebra el talento mexicano

Para Galilea, sin embargo, llevar este diseño tiene un significado que va más allá de la espectacularidad del vestido.

La conductora nos contó que desde el año pasado surgió la idea de dar mayor visibilidad a los diseñadores mexicanos a través de sus looks en televisión. Y, para ella, que estas piezas puedan llegar a una plataforma tan grande representa una manera de poner el reflector sobre el talento nacional.

Sobre esta creación en particular, Galilea destacó el enorme trabajo detrás del corset y la dualidad entre el negro y el rojo. También encontró uno de sus detalles favoritos en las pequeñas “barbitas” que aparecen al final de la falda.

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Foto: Cortesía Galilea Montijo

Y resumió la esencia del diseño de una manera que quizá explica mejor el vestido que cualquier ficha técnica: “un vestido con mucho drama, pero sobre todo con un amor de parte del diseñador”.

Porque sí, el look de este domingo tenía drama. Pero también tenía algo más importante: artesanía, imaginación y diseño mexicano convertido en espectáculo.

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