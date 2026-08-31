Metrópoli | 31-08-26 | 14:12 |

Tras la designación de como presidente de Morena en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, , celebró esta designación y le deseó “lo mejor” en este encargo.

“Que bueno que la presidenta del partido Morena haya definido, en este caso, a un compañero valioso, que es Paulo. Yo le deseo lo mejor, que tenga la mejor experiencia de presidir y esto significa escuchar a la militancia”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Mandataria afirmó: “Yo saludo esta decisión que tomó Morena y felicito al diputado que tendrá que, seguramente, pedir licencia para poder asumir ese cargo”, indicó.

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mahc/LL

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