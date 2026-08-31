Este martes 1 de septiembre es una fecha que está causando dudas sobre el funcionamiento de diversos servicios, como bancos, oficinas de atención ciudadana y hasta el sistema Ecoparq.

Lo anterior se debe a que mañana se llevará a cabo el segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, provocando que las personas se cuestionen si se considera feriado o no.

Pero además, como ha sucedido en años anteriores, es un día que suele modificar la movilidad en distintas zonas de la capital. Por eso, hoy te decimos cómo operarán los parquímetros por si planeas usarlos.

También puedes pagar el parquímetro con apps oficiales. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

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¿Cómo funcionarán los parquímetros de CDMX mañana, 1 de septiembre?

De acuerdo con una consulta realizada al sistema Ecoparq, los parquímetros operarán con normalidad este martes 1 de septiembre porque no se considera feria oficial. Así que también mantendrán sus horarios habituales de servicio: de lunes a viernes desde las 08:00 a 20:00 horas.

Mientras que en los polígonos de Polanco -zona delimitada por Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma- y Roma e Hipódromo funcionan con horarios ampliados hasta las 01:00 horas del día siguiente.

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Así que si mañana vas a usar este sistema de estacionamiento, considera el pago para evitar multas y la colocación del candado inmovilizador.

¿Cuánto cuestan los parquímetros de CDMX?

Según información del portal de Ecoparq, este 2026, la tarifa autorizada en los parquímetros es de $3.40 por cada 15 minutos de estacionamiento.

Tienes la opción de cubrir la tarifa mediante los equipos de cobro con monedas, con la tarjeta de pre-pago Mueve Ciudad o con las aplicaciones Parkum, Mueve Ciudad y Blinkbay. Dichos métodos aplican en los polígonos de Anzures, Benito Juárez Sur y Norte, Florida, Guadalupe Inn y Lomas.

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Y para los polígonos de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, específicamente el pago se realiza en las alcancías con monedas, en los kioscos digitales o en la app ¡Yo! Estacionándome.

En las colonias Juárez y Cuauhtémoc, el sistema de parquímetros es administrado por Servimet. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿Las motos deben pagar parquímetro en CDMX?

Si eres conductor de motocicleta, debes saber que estás exento del pago del parquímetro, pero tienes que estacionarte dentro de los espacios destinados. Ubícalos por el balizamiento azul y el pictograma del vehículo.

Fuera de esa zona, las autoridades de tránsito de la CDMX pueden infraccionarte.

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