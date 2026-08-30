Este año nos confirma que un SUV compacto no tiene por qué renunciar al estilo, la deportividad y el carácter italiano. Para muestra, el Alfa Romeo Junior 2026.

Con un diseño que mantiene la esencia de la marca italiana, tecnología actualizada y diferentes opciones de motorización, dicho auto busca conquistar a quienes buscan algo más que un simple vehículo para moverse por la ciudad.

En Autopistas te decimos cuál es su versión más barata.

¿Cómo es el Alfa Romeo Junior 2026?

El Alfa Romeo Junior 2026 es un auto híbrido que se vende en dos versiones: TI y Ti Performance.

En aspectos generales, cuenta con transmisión eDCT de 6 velocidades y un motor de 1.2 L turboalimentado, combinado con un motor eléctrico de 21 Kw. En conjunto, le confieren una potencia de 145 caballos de fuerza, 170 libras-pie de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.9 segundos.

En ambas versiones, el exterior destaca por sus faros LED Matrix con luces de carretera automáticas, techo panorámico, rines aerodinámicos de 18”, cajuela con apertura automática y detalles en acabado negro brillante.

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Y particularmente, la versión TI tiene el Scudetto frontal “Caligrafía”, mientras que el Ti Performance incluye el Scudetto frontal “Progresso”.

El Alfa Romeo Junior 2026 ofrece conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Foto: Alfa Romeo

Su cabina se caracteriza por un diseño elegante y espacioso; aquí resaltan elementos como un volante deportivo multifunción en piel, paletas de cambio al volante, aire acondicionado automático, sistema de modos de manejo DNA, iluminación ambiental y asientos Spiga en piel/tela para el TI, y Sabelt Corsa en piel/alcántara para el Ti Performance.

Sobre tecnología y conectividad, cuenta con cargador inalámbrico, Keyless Enter-N-Go, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, pantalla de medios de 10.25”, clúster digital de 10.25”, sensor de lluvia y espejo retrovisor electrocrómico que otorga una experiencia inmersiva al conducir.

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Por último, el Alfa Romeo Junior 2026 añade elementos de seguridad como 7 bolsas de aire, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, cámara de reversa con sensores de estacionamiento, sistema de frenos ABS, sistema de prevención de colisión frontal y sistema de detección de fatiga.

Cabina elegante y diseño exterior deportivo en el Alfa Romeo Junior 2026. Foto: Alfa Romeo

¿Qué precio tiene el Alfa Romeo Junior 2026?

El Alfa Romeo Junior 2026 TI es la versión más barata con un precio de $698,900; mientras que el Ti Performance cuesta $758,900. Sin duda, es el SUV ideal para quienes desean invertir y obtener buen equipamiento por cada peso pagado.

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