Si eres de los que aman las bebidas dulces y te encantan los lugares instagrameables, en Ciudad de México hay una cafetería con una propuesta difícil de ignorar: todo gira en torno a los ositos.

Este mes, el establecimiento acaba de presentar unas malteadas que se han hecho virales por su presentación tierna. Aquí te decimos dónde encontrarlas.

¿De qué sabores son las malteadas virales de ositos?

De momento, estas malteadas se venden en dos sabores: cookies & cream y fresa. Ambas son de edición ilimitada y, como parte de la experiencia, puedes llevarte el vaso a casa.

Según su menú digital, cada bebida tiene un costo de $165. Van acompañadas con crema batida, un topping del sabor elegido y mucho hielo para refrescar tu tarde.

Las malteadas de ositos se sirven con crema batida. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop

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Pero además, en esta cafetería existen otras opciones de bebidas y hasta panadería para completar tu visita. Su menú incluye:

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Alimentos

Fruta del día

Tamales gourmet

Croissant Beary's

Croissant jamón de pavo y queso

Chilaquiles verdes o rojos

Chilaquiles con pollo

Chilaquiles con huevo

Chilaquiles con cochinita

Chapata con jamón de pavo

Molletes

Molletes con jamón

Molletes con tocino

Molletes con cochinita

Bebidas frías

Frapuccino: cajeta, caramelo o Nutella

Frappe: fresa, maracuya y mango

Latte: solo, cajeta, caramelo o Nutella

Pink lemonade

Té helado

Cookie butter latte

Vaso de leche

Bebidas calientes

Té

Taro

Matcha

Chai solo o con mango

Chocolate

Café: americano, espresso y espresso cortado

Capuccino

Flat white

Latte: cajeta, caramelo o Nutella

Nutella

Pan

Rollo Beary's

Croissant de Nutella, de almendras y de dulce de leche con plátano

Roll de manzana o de frutos rojos

Oreja

Galleta

Tarta

Flan

Y si ordenas una de sus Beary’s, cualquier bebida fría o caliente de su menú, puedes llevarte un osito de peluche con valor de $120.

La cafetería también cuenta con ositos de peluche. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop

¿Dónde se venden las malteadas virales de ositos?

¿Se te antojaron estas malteadas? Las puedes comprar en Beary’s Coffee Shop:

Dirección: calle Río Guadalquivir 39, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas; sábados de 08:00 a 20:00 horas; y domingos de 08:00 a 16:00 horas.

Ahora que ya conoces las opciones de sabores, ¿qué malteada vas a elegir? Ya sea de fresa o cookies & cream, esta propuesta llega con un tierno recuerdo de osito para tener en casa.

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