Menú | 30-08-26 | 10:00 | Julliete Vázquez | Actualizada | 30-08-26 | 11:23 |

Si eres de los que aman las bebidas dulces y te encantan los lugares instagrameables, en Ciudad de México hay una cafetería con una propuesta difícil de ignorar: todo gira en torno a los .

Este mes, el establecimiento acaba de presentar unas malteadas que se han hecho virales por su presentación tierna. Aquí te decimos dónde encontrarlas.

¿De qué sabores son las malteadas virales de ositos?

De momento, estas malteadas se venden en dos sabores: cookies & cream y fresa. Ambas son de edición ilimitada y, como parte de la experiencia, puedes llevarte el vaso a casa.

Según su menú digital, cada bebida tiene un costo de $165. Van acompañadas con crema batida, un topping del sabor elegido y mucho hielo para refrescar tu tarde.

Las malteadas de ositos se sirven con crema batida. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop
Las malteadas de ositos se sirven con crema batida. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop

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Pero además, en esta cafetería existen otras opciones de bebidas y hasta panadería para completar tu visita. Su menú incluye:

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Alimentos

  • Fruta del día
  • Tamales gourmet
  • Croissant Beary's
  • Croissant jamón de pavo y queso
  • Chilaquiles verdes o rojos
  • Chilaquiles con pollo
  • Chilaquiles con huevo
  • Chilaquiles con cochinita
  • Chapata con jamón de pavo
  • Molletes
  • Molletes con jamón
  • Molletes con tocino
  • Molletes con cochinita

Bebidas frías

  • Frapuccino: cajeta, caramelo o Nutella
  • Frappe: fresa, maracuya y mango
  • Latte: solo, cajeta, caramelo o Nutella
  • Pink lemonade
  • Té helado
  • Cookie butter latte
  • Vaso de leche

Bebidas calientes

  • Taro
  • Matcha
  • Chai solo o con mango
  • Chocolate
  • Café: americano, espresso y espresso cortado
  • Capuccino
  • Flat white
  • Latte: cajeta, caramelo o Nutella
  • Nutella

Pan

  • Rollo Beary's
  • Croissant de Nutella, de almendras y de dulce de leche con plátano
  • Roll de manzana o de frutos rojos
  • Oreja
  • Galleta
  • Tarta
  • Flan

Y si ordenas una de sus Beary’s, cualquier bebida fría o caliente de su menú, puedes llevarte un osito de peluche con valor de $120.

La cafetería también cuenta con ositos de peluche. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop
La cafetería también cuenta con ositos de peluche. Foto: Instagram @bearys_coffeeshop

¿Dónde se venden las malteadas virales de ositos?

¿Se te antojaron estas malteadas? Las puedes comprar en Beary’s Coffee Shop:

  • Dirección: calle Río Guadalquivir 39, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
  • Horario: lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas; sábados de 08:00 a 20:00 horas; y domingos de 08:00 a 16:00 horas.

Ahora que ya conoces las opciones de sabores, ¿qué malteada vas a elegir? Ya sea de fresa o cookies & cream, esta propuesta llega con un tierno recuerdo de para tener en casa.

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