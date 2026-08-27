Si eres un amante de la gastronomía asiática en la Ciudad de México, septiembre llega con un cruce cultural imperdible para ti. SSAM y Galanga, dos referentes de la escena oriental en la capital, unieron sus propuestas gastronómicas para crear un pop-up colaborativo que fusiona la tradición de la parrilla coreana con el perfil aromático, ácido y especiado de Tailandia.

Esta experiencia estará disponible del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2026 y busca demostrar cómo dos identidades gastronómicas arraigadas pueden dialogar en la mesa. En esta ocasión, tú te conviertes en un participante activo al centro de la parrilla y el recorrido culinario se complementa con una selección exclusiva de vinos mexicanos.

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La salsa tailandesa Nam Jim Jaew aporta un balance cítrico, especiado e intenso al marinado de la carne al carbón. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

Parrilla e innovación: la unión entre el Galbi y la salsa Nam Jim Jaew

El corazón de este menú especial es la reinterpretación de la clásica parrillada coreana. La estrella del plato fuerte es la tradicional costilla de res Galbi, marinada para esta ocasión con Nam Jim Jaew, una emblemática salsa tailandesa que le aporta un perfil herbal, especiado, ácido e intenso.

El festín conserva la dinámica ritual de la mesa coreana: la carne asada al momento se acompaña de una variada degustación de banchan (pequeñas guarniciones fermentadas y encurtidas), arroz al vapor, vegetales frescos para envolver los bocados y la infaltable sopa miso.

La experiencia integra un recorrido de cuatro tiempos con pollo frito coreano, guarniciones tradicionales y maridaje de vino mexicano. Fotos: Cortesía SSAM x Galanga y Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

Menú de 4 tiempos y maridaje con vino mexicano

Para elevar tu experiencia culinaria, el equipo gastronómico diseñó un menú maridaje donde la complejidad de los condimentos asiáticos equilibra sus matices con vinos de terruño nacional de Guanajuato, Querétaro y Zacatecas:

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Tiempo Platillos del menú Maridaje sugerido Entradas Pajeón de mariscos: Crepa coreana con camarón, calamar y vegetales.



Kor Moo Yang: Arroz glutinoso crujiente con papada de cerdo asada y relish de berenjena ahumada. Guanamé Sauvignon Blanc 2025 (Guanajuato) Segundo tiempo Pollo frito coreano: Crujiente y glaseado en korean chili sauce. Sala Vivé Pinot Noir Rosado 2023 (Querétaro) Plato fuerte Sua Rong Hai: Corte New York marinado estilo tailandés al carbón.



Parrillada coreana: Costilla Galbi en salsa Nam Jim Jaew, banchan, arroz y sopa miso. Tierra Adentro Malbec Edición Especial 2019 (Zacatecas) Postre Cheesecake de matcha: Postre cremoso estilo coreano de textura sedosa. Cuna de Tierra Mistela (Guanajuato)

Dónde y cuándo probar la experiencia SSAM x Galanga

Esta parrillada coreana con el estilo tailandés estará disponible por tiempo limitado para comidas y cenas en dos puntos de la ciudad:

¿Cuándo será?: del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2026.

Ubicaciones:

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SSAM Galerías Insurgentes : Av. Insurgentes Sur 1353, Col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03230, CDMX.

: Av. Insurgentes Sur 1353, Col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03230, CDMX. SSAM Centro Santa Fe: Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa de Morelos, 05348, CDMX.

Disfrutar de esta experiencia es un imperdible para los amantes de la gastronomía asiática que buscan sabores auténticos e innovadores en la Ciudad de México.

Celebra el poder de la cocina para tender puentes culturales; un menú que resalta la parrilla coreana con los matices aromáticos de Tailandia y el carácter del vino mexicano.

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