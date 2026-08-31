Con el auge de las plataformas de entretenimiento, miles de adolescentes buscan espacio en redes, como Kick, para retransmitir en directo desde sus hogares. Sin embargo, este formato expone situaciones de vulnerabilidad en tiempo real.

Un incidente reciente involucra a Gtwist, un streamer de 13 años de edad, quien vivió un episodio de agresión por parte de un hombre adulto (identificado en las retransmisiones como su padre) mientras realizaba una emisión en línea.

El suceso ocurrió cuando el menor solicitó asistencia técnica a su familiar porque su computadora presentaba un ruido inusual. De acuerdo con el registro del video transmitido, el adulto ingresó a la habitación, comenzó a burlarse de la voz del joven y posteriormente lo tomó con brusquedad del cuello y el rostro. La fuerza empleada volcó la silla del creador de contenido, provocando su caída a la cama. Tras la agresión, el agresor manipuló el equipo informático mientras el menor intentó reincorporarse en silencio y contener el llanto antes de cortar la señal de origen.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La difusión de las imágenes provocó una rápida respuesta de la comunidad digital. Diversos usuarios iniciaron movilizaciones en redes sociales para interponer denuncias formales ante dependencias de protección al menor y autoridades policiales. Al mismo tiempo, creadores de contenido instaron a no divulgar el fragmento audiovisual para no revictimizar al joven.

Agresión en directo e indignación de la comunidad digital

El incidente ocurrió el pasado domingo 30 de agosto, cuando el menor solicitó asistencia a su familiar debido a un ruido extraño en su computadora. De acuerdo con el registro audiovisual del directo, el adulto ingresó a la estancia, comenzó a burlarse de la voz del joven y posteriormente lo tomó con brusquedad del cuello y del rostro. La violencia de la acción provocó que la silla donde se encontraba el streamer se volcara, lanzándolo al suelo.

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Tras el ataque, el agresor manipuló el equipo informático mientras el menor intentó reincorporarse en silencio y contener el llanto, para finalmente cortar la transmisión en vivo.

La difusión del fragmento generó una reacción inmediata entre los usuarios de la plataforma y de redes sociales como X. Decenas de cibernautas iniciaron campañas para recopilar datos del presunto agresor con el fin de realizar denuncias formales ante dependencias policiales y comisarías de protección a la infancia. De igual forma, creadores de contenido instaron a la audiencia a no replicar el fragmento del ataque para resguardar la identidad e integridad física de la víctima.

الجانب المظلم من الانترنت

لستريمر صغير بالعمر كان فاتح بث مباشر وطلع صوت عالي من البيسي فدخل ابوه وقام بضربه امام المشاهدين ومن بعدها كان واضح عليه الحزن وبدا يبكي بالبث، بالنهاية قفل البث وحذف حسابه من المنصة بالكامل ! pic.twitter.com/FwoYgLM7cF — هل انت عبيط ! (@Egyptianmemees) August 30, 2026

Suspensión de la cuenta en Kick y el debate sobre la veracidad del caso

Como consecuencia de la viralización, la plataforma Kick eliminó el video bajo demanda (VOD por sus siglas en inglés) y suspendió de forma permanente el canal oficial del menor por infringir las políticas de violencia contra la infancia. Tras perder su espacio de emisión, Gtwist reapareció mediante una cuenta de respaldo en X con un mensaje en video:

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"Hola chicos, esto es mi cuenta real aquí. Estoy tratando de streamear, y gracias por el apoyo y amor. Estoy tratando de streamear, pero Kick me baneó, así que no puedo streamear. ¿Pueden ayudarme por favor? Para pagar mi cuenta."

A pesar de que el creador intentó abrir un nuevo canal en Kick alegando la cercanía de su cumpleaños número 14 (edad límite establecida en varios términos de servicio), las denuncias masivas enviadas por la comunidad provocaron una nueva baja de su perfil.

Paralelamente a las muestras de apoyo, un sector de la audiencia expresó dudas sobre la autenticidad del altercado, señalando que el suceso pudo tratar de una escenificación para solicitar donaciones o recaudar fondos para un equipo nuevo. No obstante, las normativas de protección de menores en servicios de transmisión continúan bajo la lupa de los usuarios y de las entidades encargadas del resguardo de los derechos infantiles en la red.

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This is my account I just want to stream again 💔 pic.twitter.com/cRR6dOvx8B — Gtwist (@gtwist50) August 30, 2026

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