El Buen Fin 2026 ya tiene fecha y llegará con una particularidad que puede cambiar la forma de aprovechar sus promociones: este año las ofertas se extenderán durante cinco días.

Buen Fin 2026. Foto: Xinhua

Para muchos consumidores, este evento representa una de las principales oportunidades del año para adelantar las compras de Navidad, buscar regalos o finalmente adquirir algún producto cuyo precio había hecho que quedara fuera del presupuesto.

Sin embargo, antes de sacar la tarjeta, se debe tener en cuenta que, en la edición número 16 no participarán todos los establecimientos que anuncien promociones, por lo que existe una manera sencilla de comprobar si un negocio está registrado.

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¿Cuándo comienza el Buen Fin 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa.

A diferencia de otras ediciones, esta vez las promociones tendrán una duración de cinco días. El periodo contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre.

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Buen Fin 2026. Foto: Arantxa Meave/EL UNIVERSAL

¿Cuándo y cómo registrarse para participar en el Buen Fin 2026?

Los comercios que quieran formar parte oficialmente del Buen Fin de este año tendrán un periodo específico para realizar su inscripción.

El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre mediante el sitio oficial del programa.

Sin embargo, no cualquier negocio puede registrarse sin cumplir previamente con determinados requisitos fiscales y operativos.

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Buen Fin 2026. Imagen: Unsplash

Para participar, el establecimiento debe contar con un RFC registrado ante el SAT, tener activo el Buzón Tributario y presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

También es necesario que el comercio tenga al menos una terminal para realizar pagos electrónicos.

¿Cómo saber si una tienda participa oficialmente en El Buen Fin 2026?

Si una tienda anuncia que forma parte del Buen Fin 2026, existe una forma de comprobarlo antes de realizar una compra.

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Los establecimientos participantes deberán utilizar un código QR en su publicidad. Al escanearlo, el consumidor podrá consultar si el negocio está incorporado oficialmente al programa.

Cuando el establecimiento sí se encuentre registrado, el código llevará a una página relacionada con el Buen Fin 2026, donde aparecerán datos del comercio, como su nombre, descripción y domicilio.

En cambio, si el establecimiento no forma parte oficialmente del programa, la página indicará que no participa.

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