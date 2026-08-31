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Este martes, previo a la instalación de la nueva Mesa Directiva liderada por Higinio Martínez, el senador Enrique Inzunza llegó a las instalaciones de la cámara.
Durante su corto encuentro con medios al descender de su vehículo, Inzunza comentó que ofrecería una conferencia de prensa al terminar sus deberes dentro del Senado.
Al ser cuestionado sobre si mantiene su conciencia tranquila luego del señalamiento por parte de Estados Unidos y su ausencia a sus actividades legislativas, respondió "completamente".
Además, aseguró que ya había sostenido una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier y de la cual profundizará en su corta rueda de prensa.
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Inzunza pide a FGR concluir investigaciones
Durante su conferencia, Inzunza pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que concluya la investigación abierta en su contra.
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“Más de cuatro meses ha sido un plazo más que suficiente para que se concluya y se deslinden las responsabilidades”, dijo.
Además, se declaró inocente y calificó las acusaciones de "patrañas".
“Yo soy constitucional y verídicamente inocente. Son patrañas las que se me atribuyen”, aseguró.
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