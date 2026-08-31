Autoridades federales detuvieron en Tabasco a una persona que transportaba en un vehículo cerca de dos toneladas de droga, ocultas en cajas que contenían supuestos paquetes de dulces de coco.

Los uniformados implementaron operativos de seguridad y vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en Huimanguillo, donde tuvieron contacto con el conductor de un vehículo de carga, al cual le marcaron el alto para evitar la comisión de algún delito.

Al realizar una inspección a la unidad, los efectivos identificaron irregularidades en los pesos y dimensiones de supuestos paquetes de dulces de coco, al efectuar una revisión minuciosa mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina.

Aseguran cerca de dos toneladas de droga ocultas en empaques de dulces en Tabasco (31/08/2026). Foto: Gabinete de Seguridad

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Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

La droga asegurada representa una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 25 millones de pesos y miles de dosis que no llegarán a las calles.

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En esta acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso para impedir el trasiego de drogas, detener a quienes generan violencia y proteger la seguridad de las familias.

Aseguran cerca de dos toneladas de droga ocultas en empaques de dulces en Tabasco (31/08/2026). Foto: Gabinete de Seguridad

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