El pleno de la Cámara de Diputados eligió a Raúl Bolaños Cacho (PVEM) como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Bolaños Cacho fue elegido mediante votación electrónica por mayoría calificada, por 432 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

Como vicepresidentes fueron elegidos Sergio Gutiérrez Luna (Morena), Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) y Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM); y como secretarios: Julieta Villalpando Riquelme (Morena), Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN).

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Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), y Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC).

Inicia sesión para elegir presidente de la Mesa Directiva

En punto de las 17:20 horas, la Cámara de Diputados inició la sesión preparatoria para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

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El acto comenzó con la presencia de 364 diputadas y diputados.

En la sesión, se eligió a quienes integrarán la mesa directiva y se consideró la designación por unanimidad de Raúl Bolaños Cacho, congresista del Partido Verde, como presidente de la cámara baja.

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Tras la instalación formal de ese órgano legislativo, se prevé concluir la sesión y citar para mañana a las 17:00 donde se llevará a cabo la apertura del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXVI legislatura.

En dicha sesión, se recibirá el segundo informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y habrá un mensaje de la Presidencia del Congreso General.

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