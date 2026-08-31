Tendencias | 31-08-26 | 18:55 |

Con la llegada de septiembre, la ofrece una serie de eventos astronómicos visibles a simple vista o mediante instrumentos ópticos desde diversos puntos del territorio mexicano.

Desde la aparición de la última superluna del año hasta la actividad de partículas compuestas por polvo y hielo espacial, el calendario mensual presenta múltiples oportunidades para la observación nocturna.

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De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas (UNOOSA por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el monitoreo constante de los astros permite comprender los ciclos de movimiento de la Tierra y los cuerpos celestes que la rodean.

Conjunciones planetarias y la llegada del equinoccio de otoño

El transcurso del mes registra momentos destacados para la identificación de planetas brillantes cerca de la Luna:

  • Pico de visibilidad de Saturno (8 de septiembre): El planeta de los anillos alcanza su punto de oposición respecto al Sol, situándose en su posición más cercana a la Tierra. Según el sitio especializado en astronomía Star Walk, el cuerpo celeste se aprecia durante toda la noche con mayor brillo y tamaño aparente, siendo ideal para observar con telescopio.
  • Ocultación y conjunción lunar de Venus (19 de septiembre): Durante las primeras horas del amanecer, la Luna en fase creciente se aproxima visiblemente al planeta Venus en el horizonte este.
  • Equinoccio de otoño (22 de septiembre): De acuerdo con los registros del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la estación otoñal inicia oficialmente a las 12:05 horas (tiempo del centro de México). En este instante geométrico, el día y la noche cuentan con una duración idéntica en todo el planeta.
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Lluvia de estrellas y la esperada Luna de la Cosecha

El cierre del noveno mes del año cuenta con dos eventos de gran atractivo visual para los entusiastas de la observación del firmamento:

  • Lluvia de meteoros Perseidas de septiembre (9 a 11 de septiembre): Aunque de menor intensidad que su contraparte de agosto, esta corriente muestra su máxima actividad durante la madrugada del 9 de septiembre, con un promedio de 5 a 7 meteoros por hora visibles en cielos con baja contaminación lumínica.
  • Luna de la Cosecha o Superluna (29 de septiembre): La fase de Luna Llena coincide con el perigeo (punto de la órbita más cercano a la Tierra). De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el satélite natural se percibe un 14 % más grande y un 30 % más brillante que de costumbre.

Para una mejor experiencia, los organismos especializados sugieren alejarse de las luces urbanas, revisar las condiciones meteorológicas locales y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

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