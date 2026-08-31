Con la llegada de septiembre, la bóveda celeste ofrece una serie de eventos astronómicos visibles a simple vista o mediante instrumentos ópticos desde diversos puntos del territorio mexicano.

Desde la aparición de la última superluna del año hasta la actividad de partículas compuestas por polvo y hielo espacial, el calendario mensual presenta múltiples oportunidades para la observación nocturna.

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De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas (UNOOSA por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el monitoreo constante de los astros permite comprender los ciclos de movimiento de la Tierra y los cuerpos celestes que la rodean.

Conjunciones planetarias y la llegada del equinoccio de otoño

El transcurso del mes registra momentos destacados para la identificación de planetas brillantes cerca de la Luna:

Pico de visibilidad de Saturno (8 de septiembre): El planeta de los anillos alcanza su punto de oposición respecto al Sol, situándose en su posición más cercana a la Tierra. Según el sitio especializado en astronomía Star Walk, el cuerpo celeste se aprecia durante toda la noche con mayor brillo y tamaño aparente, siendo ideal para observar con telescopio .

El planeta de los anillos alcanza su punto de respecto al Sol, situándose en su posición más a la Tierra. Según el sitio especializado en Star Walk, el cuerpo celeste se aprecia durante toda la con mayor brillo y tamaño aparente, siendo ideal para observar con . Ocultación y conjunción lunar de Venus (19 de septiembre): Durante las primeras horas del amanecer, la Luna en fase creciente se aproxima visiblemente al planeta Venus en el horizonte este.

Durante las horas del amanecer, la Luna en fase creciente se aproxima visiblemente al planeta en el horizonte este. Equinoccio de otoño (22 de septiembre): De acuerdo con los registros del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la estación otoñal inicia oficialmente a las 12:05 horas (tiempo del centro de México). En este instante geométrico, el día y la noche cuentan con una duración idéntica en todo el planeta.

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Lluvia de estrellas y la esperada Luna de la Cosecha

El cierre del noveno mes del año cuenta con dos eventos de gran atractivo visual para los entusiastas de la observación del firmamento:

Lluvia de meteoros Perseidas de septiembre (9 a 11 de septiembre): Aunque de menor intensidad que su contraparte de agosto, esta corriente muestra su máxima actividad durante la madrugada del 9 de septiembre, con un promedio de 5 a 7 meteoros por hora visibles en cielos con baja contaminación lumínica.

Aunque de menor intensidad que su contraparte de agosto, esta corriente muestra su máxima actividad durante la del 9 de septiembre, con un promedio de meteoros por hora visibles en con baja contaminación lumínica. Luna de la Cosecha o Superluna (29 de septiembre): La fase de Luna Llena coincide con el perigeo (punto de la órbita más cercano a la Tierra). De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el satélite natural se percibe un 14 % más grande y un 30 % más brillante que de costumbre.

Para una mejor experiencia, los organismos especializados sugieren alejarse de las luces urbanas, revisar las condiciones meteorológicas locales y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

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