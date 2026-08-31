Pachuca. - El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo determinó la pérdida del registro del partido local Espacio Hidalgo, luego de que le faltaron 457 afiliados válidos para conservar el número mínimo de militantes que exige la legislación electoral.

Durante la sesión del órgano electoral, encabezada por la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, la secretaria ejecutiva, Dulce Olivia Fosado, detalló que este partido político tenía que acreditar al menos 6 mil 212 militantes, equivalentes al 0.26 por ciento del padrón tomado como referencia; sin embargo, no logró alcanzar este porcentaje.

Al concluir la verificación, Espacio Hidalgo solo acreditó 5 mil 755 afiliaciones válidas sobre un padrón de 2 millones 389 mil 81 personas utilizado en la elección inmediata anterior. Las autoridades electorales señalaron que, como parte del procedimiento para verificar periódicamente que los partidos locales mantengan el número de militantes requerido, únicamente se consideraron los registros con estatus de afiliado válido a marzo de este año.

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De esta manera, Espacio Hidalgo, que se encontraba representado por Esperanza Flores Rojo, fue notificado sobre el resultado para tener oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y presentar la documentación que pudiera subsanar las inconsistencias detectadas. Sin embargo, tras analizar sus manifestaciones, la autoridad electoral determinó que el partido no reunió las afiliaciones necesarias.

Luego de ello, al actualizarse la causal de pérdida del registro, Espacio Hidalgo perdió los derechos y prerrogativas correspondientes a un partido político local. También se abrió el proceso de liquidación de su patrimonio, por lo que el órgano electoral deberá designar a una persona interventora para administrar los bienes y recursos de la organización. Los recursos correspondientes al ejercicio fiscal de este año quedarán bajo su administración.

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Se informó que esta resolución será comunicada al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, así como a la Sala Superior y a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

dmrr