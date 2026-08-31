Morelia, Michoacán.- A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinda su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario estatal michoacano Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) aseguró que el Plan MIchoacán por la Paz y la Justicia, cuenta con una inversión federal de 58 mil 248 millones de pesos destinada a infraestructura, conectividad, educación y desarrollo regional.

Además esos recursos económicos han permitido consolidar el desarrollo económico.

“Estos resultados reflejan el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Michoacán", agregó.

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Y especificó: "Agradecemos su respaldo y la visión de impulsar obras que durante muchos años fueron necesarias para nuestro estado y que hoy comienzan a convertirse en una realidad”.

Ramírez Bedolla destacó que el paquete de obras prioriza la modernización de tramos carreteros estratégicos, la conectividad regional, la atención a caminos comunitarios y el fortalecimiento de la infraestructura educativa en beneficio de los michoacanos.

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Explicó que se destinan 43 mil 916 millones de pesos para la ejecución de seis obras de gran calado que impulsan el perfil logístico y agroexportador del estado, como es la ampliación de tres tramos de la Autopista Siglo XXI para conectar de manera continua desde Pátzcuaro hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Así como el nuevo Ramal de acceso a Uruapan, la autopista de la agroexportación, que permitirá una conexión directa entre Uruapan y Zamora, así como la autopista libre de peaje entre Maravatío y Zitácuaro.

En materia de conservación y modernización vial, el gobernador michoacano expuso que mediante 223 acciones se han intervenido 6 mil 454 kilómetros de carreteras estatales y federales. Para dar continuidad a estas labores, entre este y el próximo año se destinarán 7 mil 500 millones de pesos.

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Asimismo informó que este año se ejecutan 3 mil 917 millones de pesos en pavimentación, mantenimiento de caminos rurales y en las acciones del programa Megabachetón.

Y se invierten mil 071 millones de pesos en la construcción de 54 caminos artesanales distribuidos en 24 municipios, alcanzando una meta de 164 kilómetros pavimentados por las propias comunidades.

En el rubro educativo, Ramírez Bedolla anunció la aplicación de mil 844 millones de pesos para obras en educación básica, media superior y superior.