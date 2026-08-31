Estados | 31-08-26 | 18:05 |

Matamoros, Tamaulipas. - Tras el cateo de un inmueble en , Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 164 mil litros de hidrocarburo.

En este operativo participó también la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y personal de PEMEX donde se detectaron tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía y cinco cubitanques de plástico.

Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisan armas y vehículos. Foto: Especial.
Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisan armas y vehículos. Foto: Especial.

El inmueble, el combustible y los demás objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

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Aseguran armas

Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisan armas y vehículos. Foto: Especial.
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En otro punto del municipio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron ,38 cargadores y 130 cartuchos, además de tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y dos vehículos.

El armamento, los vehículos y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con .

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