Matamoros, Tamaulipas. - Tras el cateo de un inmueble en Matamoros, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 164 mil litros de hidrocarburo.

En este operativo participó también la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y personal de PEMEX donde se detectaron tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía y cinco cubitanques de plástico.

Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisan armas y vehículos. Foto: Especial.

El inmueble, el combustible y los demás objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

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Aseguran armas

Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisan armas y vehículos. Foto: Especial.

En otro punto del municipio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas,38 cargadores y 130 cartuchos, además de tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y dos vehículos.

El armamento, los vehículos y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con actividades delictivas.

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