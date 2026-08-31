[Publicidad]
Matamoros, Tamaulipas. - Tras el cateo de un inmueble en Matamoros, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 164 mil litros de hidrocarburo.
En este operativo participó también la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y personal de PEMEX donde se detectaron tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía y cinco cubitanques de plástico.
El inmueble, el combustible y los demás objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.
Lee también Ausentismo marca regreso a clases en Colegio Inglés de Durango; mantienen vigilancia especial tras actos intimidatorios
Aseguran armas
En otro punto del municipio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas,38 cargadores y 130 cartuchos, además de tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y dos vehículos.
El armamento, los vehículos y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con actividades delictivas.
[Publicidad]
Tres muertos y 29 heridos tras choque de dos camiones y un auto en Pesquería, Nuevo León; vuelca unidad de transporte de personal
dmrr
[Publicidad]
Más información
Estados
Un coche bomba, 11 heridos y una investigación que apunta al CJNG; lo que se sabe del ataque en Ojocaliente, Zacatecas
Tendencias
Calendario astronómico de septiembre en México; no te pierdas todos los espectáculos del cielo
Universal Deportes
The Warning protagonizará el espectáculo del juego 49ers-Vikings de la NFL en México
Metrópoli
Abejas pican a 14 alumnos en secundaria de Coyoacán; bomberos y Protección Civil atienden la emergencia
Al día
Ecatepec llenará de color más de 3 mil viviendas en la Sierra de Guadalupe
Viral
Reunión familiar termina a balazos por una insólita discusión sobre enchiladas
Viral
¡Por culpa de las miches! Papás olvidan los zapatos de sus hijos, un día antes del regreso a clases
Espectáculos
Vestido de Galilea Montijo habría sido propuesto por padrino santero para protegerse de la macumba