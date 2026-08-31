Al menos 14 alumnos resultaron con picaduras de abejas durante el regreso a clases en la Escuela Secundaria Técnica No. 17 “Artes Decorativas”, ubicada en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió cuando se reportó la presencia de un panal de abejas dentro o en las inmediaciones del plantel educativo y varios estudiantes fueron picados.

Abejas pican a 14 alumnos en secundaria de Coyoacán; bomberos y Protección Civil atienden la emergencia. Foto: Especial.

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Ante la emergencia, personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la escuela para atender a los menores afectados y realizar labores para controlar la situación.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención a los estudiantes.

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