Metrópoli | 31-08-26 | 09:53 |

La () prevé ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado para este lunes 31 de agosto, en la Ciudad de México.

​Se prevén lluvias fuertes puntuales y chubascos acompañados de actividad eléctrica, y no se descarta la caída de granizo. Particularmente, el pronóstico de tiempo severo por lluvias fuertes y caída de granizo en la está previsto entre las 17:00 y las 22:00 horas.

​Durante el día, los vientos serán de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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