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Monterrey, Nuevo León. – Tres personas murieron y al menos 29 resultaron heridas luego de un accidente en el que estuvieron involucrados dos camiones de transporte de personal y un automóvil, en Pesquería, Nuevo León.
El choque fue reportado cerca de las 6:20 horas sobre la carretera a Santa María la Floreña, a la altura del kilómetro 15, en el Ejido La Victoria.
Tras el impacto, uno de los camiones, identificado con la empresa TransNort, terminó volcado sobre la carretera. La segunda unidad, perteneciente a la empresa Milán, quedó metros adelante con severos daños en la parte frontal.
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El automóvil compacto involucrado en el accidente quedó prácticamente destruido como consecuencia del impacto.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Pesquería, así como paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas de empresas ubicadas en la zona, acudieron al sitio para atender a las personas afectadas y realizar las labores de rescate.
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A su llegada, los cuerpos de auxilio localizaron a tres personas sin vida. Una de las víctimas quedó junto al automóvil, mientras que otra fue encontrada cerca del camión que terminó volcado y una tercera a varios metros de distancia.
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De acuerdo con los primeros reportes, otras 12 personas resultaron lesionadas. Tres de ellas fueron consideradas en estado grave y trasladadas a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.
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El accidente obligó a las autoridades a interrumpir la circulación en la carretera a Santa María la Floreña mientras se desarrollaban las labores de emergencia y se retiraban los vehículos involucrados.
LL
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