Pokémon cumple 30 años y para celebrar su aniversario distintas marcas han preparado propuestas de postres inspiradas en la franquicia. Tal es el caso de Krispy Kreme.

Si eres fan de Pikachu, Ash Ketchum, Misty y más, o conoces a alguien que lo sea, aquí te contamos de qué sabores son y dónde puedes probarlas.

¿Cómo son estas donas de Pokémon?

Esta marca de donas reúne a 3 personajes emblemáticos de Pokémon, y sus respectivos elementos, en diseños coloridos:

Pikachu

Destaca por su cubierta amarilla y relleno de mermelada sabor a mango. También cuenta con una figura de chocolate del personaje.

Si te gusta la fresa o el chocolate, las donas de Pokémon los incluyen. Foto: Instagram @krispykrememexico

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Jigglypuff

Esta dona te hará agua la boca con su cubierta de betún de fresa y un pequeño chocolate con la imagen del tierno Jigglypuff al centro.

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Charmander

Se trata de una dona rellena de chocolate tipo fudge y, al igual que las anteriores, tiene la figura del personaje para darle un toque crujiente.

Pokébola

Finalmente, el lanzamiento se completa con una dona inspirada en la famosa Pokébola. Se vende rellena de chocolate blanco y su cubierta es de betún rojo, negro y blanco.

Estas donas con temática de Pokémon son edición limitada. Foto: Instagram @krispykrememexico

¿Dónde probar las donas de Pokémon?

A través de redes sociales, Krispy Kreme indicó que estas donas son parte de una colaboración especial con la franquicia japonesa. Y además, estarán disponibles en todas sus sucursales por tiempo limitado.

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Lánzate a probarlas del 28 de agosto al 1 de octubre de 2026. En la Ciudad de México, puedes encontrarlas en las siguientes direcciones:

Av. Canal de Tezontle 1512, colonia Central de Abastos, alcaldía Iztapalapa, C. P. 09020, Ciudad de México.

Av. Francisco I. Madero 23-Loc 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000, Ciudad de México.

Calle Antonio M. Anza 20, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06100, Ciudad de México.

Av. Miguel Ángel de Quevedo 946, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán, C. P. 04040, Ciudad de México.

Av. Insurgentes Sur 263, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México.

Calle Riobamba 639, colonia Lindavista Sur, alcaldía Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Ciudad de México.

Puedes comprar las donas solas o en combo en tiendas físicas y en línea. Foto: Instagram @krispykrememexico

¿Cuánto cuestan las donas de Pokémon?

¡Atención, fan de Pokémon! Tienes la opción de comprar estas donas en individual o para compartir, por ejemplo:

Media docena: $244

Docena: $389

3 donas: $117

Combo Smile (1 donas y 1 café americano): $49 si eliges una dona glaseada y un DS Roasted de 16 oz. Si quieres las de Pokémon, te costará $10 más.

Combo media docena Pokémon y Golden Bites en vaso coleccionable: $343

Combo media docena Pokémon, Golden Bites en vaso coleccionable (con la misma temática) y 2 frozen cappuccino: $495. El precio varía si pides un tipo de leche especial.

¿Se te antojó un postre con temática de Pokémon? Sin duda, estas donas son una manera deliciosa de celebrar a una de las caricaturas más famosas de todos los tiempos.

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