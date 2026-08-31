Los chiles en nogada son uno de los platillos más representativos de las fiestas patrias, gracias a la historia, el sabor y los ingredientes que hay detrás de su preparación. Por ello, al acercarse la temporada, surgen distintas propuestas e interpretaciones para llevar esta receta a la mesa.

En este contexto, Toks da inicio a las fiestas patrias con La Nogadiza Toks , un menú de temporada que no solo trae de vuelta el clásico chile en nogada, sino también tres platillos que integran sus sabores e ingredientes para crear una experiencia distinta y de innovación.

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Chile en nogada: un platillo con tradición, técnica y sabor patrio

Durante las fiestas patrias, uno de los platillos imperdibles en la mesa es el chile en nogada. Gracias a sus ingredientes y a su historia, este emblema de la cocina mexicana transmite un simbolismo patriótico ideal para la celebración.

Toks mantiene viva la tradición con una receta diseñada por su chef ejecutivo y conservada a lo largo de los años. Como protagonista de La Nogadiza Toks, el chile en nogada de la marca destaca por el uso de carne Certified Angus Bee️f ®, señala Jaime Aguilera Castro, vocero de la marca.

Toks mantiene viva la tradición del chile en nogada con una receta diseñada por su chef ejecutivo. Foto: Esteban Torreblanca

“Para el relleno usamos 100% carne de res y dentro de nuestra receta integramos frutos de temporada, como la manzana verde, la pera, plátano macho y el durazno, además de frutos secos como, nuez, piñón y pasas. También logramos darle un perfil dulcemente perfumado con acitrón y clavo”, describe Aguilera.

El platillo resalta por su nogada cremosa, elaborada con nuez de Castilla, una base de crema y un toque de jerez. En conjunto con el chile poblano marinado en vino tinto, la receta obtiene notas dulces que equilibran el picor natural del chile y hacen la experiencia más amable para el paladar.

Nuevas formas de disfrutar la tradición patria

En su búsqueda por innovar y sorprender al comensal, este año Toks amplía su menú de temporada con propuestas pensadas para distintos paladares. El eje son los elementos del chile en nogada, reinterpretados en diferentes platillos.

La Pechuga Patria en Nogada, por ejemplo, resulta una opción de sabor equilibrado que permite apreciar los ingredientes tradicionales de la receta original. El chile se traslada a un arroz poblano que acompaña una pechuga de pollo rellena de carne de res Certified Angus Beef ®, queso de cabra y frutos, bañada con la característica salsa de nogada.

Por su parte, las Enchiladas Poblanas con Nogada dan un giro a la receta al incorporar una salsa elaborada a partir de chile poblano y un relleno de verduras, elote, calabaza y manzana, logrando un balance entre sabores dulces y salados.

Enchiladas Poblanas con Nogada y Pechuga Patria en Nogada. Foto: Esteban Torreblanca

“Desde mi punto de vista, las enchiladas son el platillo más noble, porque llevan una salsa poblana , que conocemos todos; siendo, el único platillo que se puede disfrutar en los tres momentos de consumo de Toks”, añade Jaime Aguilera.

Como tercera opción, las Costras México Lindo proponen una interpretación novedosa: tortilla de harina, costra de queso, relleno de carne Certified Angus Bee️f®, chile poblano fileteado, nogada y granada, con papas fritas como acompañamiento.

Además, La Nogaliza Toks rescata a la nuez como ingrediente principal del postre, un pay con base de galleta, relleno de nuez y cubierta caramelizada, convirtiéndose en el broche de oro para cerrar el menú de temporada. De hecho, este postre se puede complementar con un clásico capuchino de Toks.

De queso, con preparado de carne Certified Angus Bee️f ® y frutos, chile poblano al vino tinto, nogada, granada y nuez de castilla, acompañadas de papas fritas. Foto: Esteban Torreblanca

Ingredientes de temporada, clave de La Nogaliza Toks

La Nogadiza Toks estará disponible hasta el 11 de octubre con el chile en nogada, mientras que el resto de los platillos estará disponible hasta el 30 de septiembre, como parte de una temporada que la marca ha planificado con atención a la calidad de sus ingredientes, gustos de sus comensales y cariño a la receta clásica.

“Aquí en Toks nos caracterizamos por ser una cocina 100% honesta, uno de los lemas que nuestro chef ejecutivo ha permeado a lo largo de los años. En las mañanas, los comensales pueden encontrar que se está exprimiendo el jugo o trabajando las carnes. Todo lo que tenemos son ingredientes de temporada, ingredientes frescos”, señala el vocero de la marca.

Rebana con base de galleta, relleno y cobertura de nuez caramelizada. Foto: Esteban Torreblanca

Con La Nogadiza Toks, la marca apuesta por convertir la temporada de chiles en nogada en una experiencia más amplia a la par que respeta el valor del platillo clásico y abre la puerta a nuevas formas de disfrutar la nogada, sus contrastes y el sabor de las fiestas patrias.

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