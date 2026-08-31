El Tren Maya avanza en el plan de ofrecer servicio de carga de mercancías, indispensable para alcanzar la rentabilidad, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajó 15% la expectativa de movilización para fines de sexenio.

De acuerdo con su Programa Anual de Trabajo 2026, publicado en junio pasado, la obra insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador va a movilizar “hasta” 4 millones de toneladas de mercancías anuales para 2030.

Previamente, en su Programa Institucional 2025-2030, se estimaba que, “al menos”, fueran 4.7 millones de toneladas para 2030.

Lee también El reto del regreso a clases: Cómo proteger la economía familiar sin sacrificar el éxito escolar

Ninguno de los documentos especifica el método para calcular las toneladas y los segmentos o clientes que tendrá del servicio de carga que comenzará operaciones entre el último trimestre de 2026 y durante 2027.

A pesar del recorte a las proyecciones, el Tren Maya movilizará más mercancías que el antiguo Tren Chiapas-Mayab, que transportó 2.5 millones de toneladas en el sureste en 2005, su último año de operación total, según los registros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

[Publicidad]

El Tren Chiapas-Mayab quedó devastado cuando en 2005 el huracán Stan dañó toda la infraestructura de vías, durmientes, laderos, túneles, puentes y equipo rodante, por lo que el concesionario abandonó el proyecto.

Lee también Exportaciones de México, EU y Canadá superan promedio del G20; comercio exterior de México fue positivo en segundo trimestre: OCDE

El Programa de Trabajo 2026 del Tren Maya contempla la rehabilitación de la Línea FA, que vincula el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con Palenque, Chiapas, así como la construcción del libramiento ferroviario Poxilá–Progreso como enlace estratégico con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). “Con estas obras, se proyecta movilizar hasta 4 millones de toneladas anuales para 2030”.

[Publicidad]

La operación contará con unidades tractivas y de arrastre integradas por locomotoras, carrotanques, góndolas, tolvas, furgones y plataformas intermodales.

Las unidades tractivas y de arrastre previstas para la operación de carga contemplan 12 locomotoras de camino con sistema ERTMS, siete locomotoras de patio, 300 carrotanques, 100 góndolas, 50 tolvas, 50 furgones y 51 plataformas intermodales.

Lee también Ebrard presume ventaja de México en revisión del T-MEC; “somos los que más exportamos y pagamos menos”

[Publicidad]

Este parque ferroviario permitirá una operación eficiente y su integración con el sistema ferroviario nacional, afirma el programa.

La infraestructura asociada incluye un Centro de Distribución en Poxilá; cuatro terminales multimodales en Palenque, Progreso, Cancún y Chetumal; dos terminales de combustible en Progreso y Cancún; y cuatro patios de operaciones en Escárcega, Pomuch, Valladolid y Xpujil.

Según el Programa de Trabajo 2026, en vísperas del servicio de carga, se mantiene coordinación con Ferromex, Ferrosur y Canadian Pacific Kansas City para el diseño de rutas multimodales, con estándares de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, facilitando la integración con el sistema de América del Norte.

[Publicidad]

Conectando el sureste

Lee también México coloca bonos samurái por más de mil 700 mdd; es la última emisión de deuda del 2026, reporta Hacienda

Avance de 4%

“A futuro, se prevé la conexión con Guatemala mediante las líneas FA, Z (Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca) y K (Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, añadió el informe.

La plataforma Proyectos México indica que la primera fase de la infraestructura de carga ferroviaria del Tren Maya presenta un avance de 54%, con ocho frentes de trabajo desplegados y se han generado 13 mil 703 empleos.

[Publicidad]

El catedrático de la UNAM, Miguel González, explicó que ya se han realizado presentaciones del proyecto en la Máxima Casa de Estudios y tampoco se entiende de dónde saldrá la rentabilidad de la operación de carga.

“No se conocen a ciencia cierta los montos de inversión, los orígenes y destinos de la carga en la península, no sé incluso si llegue a las 4 millones de toneladas. Tendré mis dudas cuando en realidad se conecte con todo el sureste, con el otro tren del Interoceánico o el puerto que se proyecta en Guatemala, y que conecte con Salina Cruz en Oaxaca. De otra forma, y es inevitable, va a requerir más subsidios federales”, explicó.

Lee también Fallece el empresario radiofónico Mauricio Huesca Bustamante; Ebrard expresa sus condolencias a la familia

[Publicidad]

“Subsidios van para largo”

El especialista en el Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, comentó que el Tren Maya necesitará de subsidios altos, al menos, hasta el periodo 2030-2036, porque ni la operación de carga alcanzará para hacerlo rentable.

“Los trenes operan con subsidios en todo el mundo, pero no siempre tan altos como los que ha estado teniendo que invertir el gobierno en el Tren Maya”, dijo.

“El crecimiento en la carga del Tren Maya será moderado y habrá que entender que, debido a sus limitaciones ecológicas, de impacto ambiental y en el suelo, es probable que no pueda operar con dobles estibas de automóviles ni contenedores, como sí sucede en otras rutas en el país que conectan con Estados Unidos”, concluyó Manuel Valencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.