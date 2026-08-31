Playeras de algodón, jeans, suéteres, vestidos y otras prendas ingresan desde Asia, ya sea como productos piratas o vía contrabando, para inundar el mercado mexicano, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Torre Lamuño.

Señaló que son ilegales siete de cada 10 prendas que se venden en los tianguis, mercados y ambulantaje, mientras que hace una década era 50%. “Desgraciadamente nos están inundado de productos asiáticos y es el gran problema de la industria”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Más o menos en la última década subió 20 puntos porcentuales la venta de mercancía ilegal, porque dejaron de tener controles en administraciones pasadas”, indicó.

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El también director de Grupo Textil Providencia destacó el incremento de contrabando bronco en aduanas terrestres. Por ejemplo, durante el Mundial de Futbol se hicieron 4 millones de camisetas oficiales, pero siete de cada 10 que se vendieron fueron ilegales.

“Necesitamos poner mano dura en las entradas del país, tener una percepción del riesgo mayor y que haya consecuencias para quienes lleven a cabo estas prácticas”.

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“Tenemos un dato del tamaño del contrabando con datos del Inegi que no se ha actualizado, está a 2024 y tenemos mapeado que el tamaño del contrabando son 150 mil millones de pesos”.

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Los industriales del sector detectaron un nuevo ilícito: la triangulación de mercancía china para reenviarse a México.

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Desde hace cuatro meses, identificaron que mercancía asiática entró primero a EU y de ahí a México, mientras que hace dos hallaron que China envió productos a Vietnam y luego al mercado mexicano.

“A pesar de los Operativos Limpieza del gobierno contra productos chinos, el problema crece cada día, se multiplican y la autoridad no puede ir a cada tienda”, dijo.

Aseguró que trabajan con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para incautar la mercancía y llevar a cabo operativos para confiscar mercancía ilegal. Destacó que se aseguraron más de 130 mil camisas en los últimos tres meses.

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