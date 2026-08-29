Hay ocasiones en que después de comer, aparece una sensación de pesadez, inflamación o indigestión. Si esto te sucede con frecuencia, una de las frutas que te puede ayudar es la papaya.

Más allá de disfrutarla por su sabor, debes saber que hay un método específico de consumo para favorecer tu salud digestiva. A continuación, te lo compartimos.

¿Qué tan recomendable es comer papaya para la digestión?

Un artículo del Medicover Hospitals explica que la papaya puede ser benéfica para la salud digestiva porque contiene enzimas (como la quimopapaína, la caricaína y la papaína) que descomponen las proteínas y facilitan el proceso de digestión.

Otro de sus nutrientes clave es la papaína, cuyas propiedades antiinflamatorias pueden disminuir la inflamación en el tracto digestivo.

Y debido a que esta fruta es fuente de fibra, puede regular el movimiento intestinal, prevenir el estreñimiento y aumentar las bacterias buenas en el intestino.

Finalmente, la nutricionista Karla Leal escribe en el Portal de divulgación científica Tua Saúde que la papaya aporta antioxidantes como el betacaroteno y licopeno, que combaten la inflamación intestinal y actúan como antioxidantes en el tracto gastrointestinal.

[Publicidad]

Una porción de papaya es una opción para comenzar el día. Foto: Freepik

Leer también Truco para que los mangos verdes maduren rápido

¿Cuál es la mejor manera de comer papaya?

Según información de El Poder del Consumidor, la papaya contiene nutrientes y compuestos bioactivos que el organismo puede aprovechar gracias a su biodisponibilidad. Y es que lo más importante no es que una fruta aporte vitaminas y minerales, sino que el cuerpo pueda asimilarlos.

En el caso de esta fruta, ciertos de sus compuestos son sencillos de absorber. Por lo que no es necesario cocinarla para que se queden en el organismo.

[Publicidad]

Así, la recomendación de los expertos es comer papaya fresca, sola o acompañada con queso cottage y yogur. De igual manera, es posible incluirla en ensaladas, licuados, jugos y otras preparaciones.

No existe una cantidad exacta para consumir al día; sin embargo, la nutricionista recomienda comer entre 2 y 3 porciones, lo que equivale de 160 a 240 g. Y por último, es importante hacer actividad física para mejorar la salud digestiva.

Leer también ¿Cuál es la mejor bebida vegetal? Soya vs. almendra, avena y coco

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/