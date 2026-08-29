¿Eres de los que deja cargando su celular toda la noche para que al día siguiente tengas la batería completa? Quizá es una práctica habitual y por ello nunca te has preguntado si esto podría o no dañar a tu equipo.

Si ahora, tienes la duda sobre si es perjudicial o no, en Tech Bit te contamos qué dicen los expertos.

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¿Cargar mi celular toda la noche podría dañarlo?

La respuesta corta y directa es que no existe ningún daño a tu celular si lo dejas cargando toda la noche. Aunque, debes considerar ciertos límites y detalles para evitar algún posible daño.

De acuerdo con Samsung, celulares más actuales, cuentan con tecnología de carga inteligente, la cual permite detener el proceso de carga una vez que la batería alcanza su capacidad máxima. Es decir, cuando la batería llega al 100% el celular deja de cargarse de forma automática.

Por otro lado, puede que el cargador se active ocasionalmente para recargar la batería manteniéndola al 100%, este tipo de cargas se llaman "cargas de mantenimiento", lo que garantiza que el celular permanecerá con la batería al máximo hasta que lo desconectes.

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¿Qué pasa si cargas tu celular toda la noche? Imagen: Unsplash

Sin embargo, aunque esta acción no represente un problema para tu celular, es recomendable verificar en dónde carga. Por ejemplo, si dejas el celular debajo de mantas, almohadas o cerca de otras fuentes de calor, la temperatura del equipo podría aumentar y esto aceleraría la degradación de la batería con el tiempo.

Por otro lado, el celular podría sufrir algo llamado "estrés térmico" debido a las "cargas de mantenimiento" constantes que recibe el celular para mantenerse siempre en el 100%, aunque el daño no sería representativo, lo mejor es evitarse.

Finalmente, algunos expertos recomiendan no cargar más de lo necesario, ya que esto no tiene mucho sentido para el celular.

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¿Cómo cuidar a batería de mi celular?

Por otro lado, los expertos recomiendan seguir algunas sugerencias para mantener la vida útil de tu celular. Algunas de ellas son:

Usa la función de "protección de carga" para que el celular llegue al 100% antes de que despiertes.

Evita dejar el celular cargando en superficies blandas como cama, cobijas o almohadas mientras se carga.

Usa accesorios certificados, es decir, el cargador original o al menos uno de marcas confiables.

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