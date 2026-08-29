Conseguir una mirada definida no siempre requiere un delineado intenso o sombras pigmentadas; existen técnicas mucho más discretas que permiten resaltar los ojos y dar protagonismo a las pestañas, sin perder su acabado natural.

Tal es el caso del "delineado invisible" o tightlining, que puede transformar por completo la manera en que te maquillas. Hoy te decimos qué es y cómo se realiza.

¿Qué es el "delineado invisible" o tighlining?

Este tipo de delineado se concentra en la zona del inicio de las pestañas, lo que permite intensificar su apariencia. Y por lo mismo, nos evita trazar la clásica línea sobre el párpado.

De acuerdo con los expertos de NYX Professional Makeup, al incorporar esta técnica se crea un efecto visual donde los pelitos lucen tupidos y oscuros.

Este delineado puede hacer que las pestañas luzcan más tupidas. Foto: Freepik

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¿Cómo hacer el delineado invisible paso a paso?

El delineado invisible puede ser ideal para esos días en los que quieres darle un extra a tu maquillaje, pero seguir viéndote al natural. Se realiza de la siguiente manera:

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Antes de utilizar el delineador, asegúrate de tener las manos limpias y que no haya restos de maquillaje alrededor de tus ojos que puedan dificultar la aplicación.

Colócate frente a un espejo y busca un ángulo que te permita trabajar cerca de la base de las pestañas, sin tener que ejercer demasiada presión sobre el ojo.

Deposita el pigmento de manera gradual y detente cuando consideres que la raíz de las pestañas tiene suficiente definición.

Observa si existen zonas en las que el nacimiento de las pestañas luce menos uniforme. Según L'Oréal Paris, rellenar los espacios entre ellas permite que el color se funda visualmente con su base, así que concéntrate en los puntos que necesiten mayor definición.

Aleja un poco el espejo y observa ambos ojos antes de continuar. Si notas diferencias de intensidad, realiza pequeños retoques en lugar de volver a aplicar el delineador en toda la zona.

Una vez terminado el delineado, puedes dejar las pestañas al natural o acompañarlas con máscara. Si eliges esta última opción, aplícala sólo en la raíz.

Este delineado se puede acompañar con máscara de pestañas, pero sólo en la raíz. Foto: Unsplash

¿Cuál es la diferencia entre el delineado invisible y el tradicional?

Mientras algunos estilos buscan alargar, levantar o incluso transformar visualmente la forma de los ojos, el delineado invisible ofrece un efecto estratégico: hacer que las pestañas sean protagonistas.

El blog de L'Oréal Paris señala que uno de los principales atractivos del tightlining es que los trazos sean finos y discretos. En cambio, los delineados convencionales suelen ser marcados, con colita al final e incluso se extienden en el lagrimal.

Por lo anterior, si buscas jugar con la forma de tus ojos o apostar por tendencias como el "makeup no makeup", este truco de maquillaje "invisible" es tu mejor opción. ¿Te animas a probarlo?

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