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La alcaldía Benito Juárez implementó el operativo ‘Regreso a Clases Seguro con Blindar BJ360°’, mediante el cual se garantizó que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 transcurriera con orden y seguridad en beneficio de más de 45 mil estudiantes, madres y padres de familia, profesores y comunidad educativa.
“Hemos iniciado un operativo en la alcaldía Benito Juárez; el equipo de Blindar BJ360° ha estado recorriendo todas las escuelas y vialidades para que los alumnos lleguen con bien. Lo más importante es la seguridad de las familias, niños, jóvenes y todas las personas que salen a la calle en Benito Juárez”, afirmó el alcalde Luis Mendoza.
Este dispositivo contó con la participación de más de 300 elementos de Blindar BJ360° y 54 patrullas, que realizaron acciones de vigilancia preventiva, movilidad, protección civil y atención a emergencias con la finalidad de que las actividades escolares se lleven a cabo sin incidentes.
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El alcalde panista acudió a la Escuela Secundaria Diurna Número 38 ‘Josefa Ortiz de Domínguez’ para inaugurar el regreso a clases y refrendó el compromiso de su administración para trabajar en beneficio de los estudiantes que acuden a los planteles públicos de la demarcación, que es la más segura de la ciudad.
“Sean bienvenidos a este ciclo escolar, échenle muchas ganas. Todas y todos podemos construir nuestros sueños; luchen por ellos, estudien y trabajen mucho. Quiero comentarles que la alcaldía Benito Juárez es la más segura en la Ciudad de México. El objetivo de la alcaldía es que ustedes lleguen con bien a su escuela y a su casa”, expresó Luis Mendoza.
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En la alcaldía Benito Juárez hay 650 escuelas públicas y privadas, de las cuales 493 son de educación básica, por lo que promover entornos seguros representa darle confianza a madres y padres de familia de que sus hijos se encuentran en espacios adecuados para que desarrollen sus actividades y construyan un futuro exitoso.
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mahc/LL
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