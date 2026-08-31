Si coleccionar autos fuera económico probablemente todos tendríamos nuestro estacionamiento lleno. Sin embargo, desde hace décadas existe otra manera de tener en casa algunos de los vehículos más emblemáticos del mundo sin necesitar un enorme garaje.

Hot Wheels nació en 1968 y, aunque durante mucho tiempo fue visto principalmente como un juguete, alrededor de sus pequeños autos se ha formado toda una cultura de coleccionismo con ediciones especiales, modelos premium, colaboraciones con fabricantes y piezas que difícilmente vuelven a salir de su empaque.

Desde su creación se han vendido más de 8 mil millones de vehículos Hot Wheels alrededor del mundo y la marca está disponible en más de 150 países. Para darte un ejemplo de su volumen, Mattel llegó a reportar ventas equivalentes a más de 16 Hot Wheels por segundo. Además, el surtido individual a escala 1:64 fue el juguete número uno por unidades vendidas en Estados Unidos durante 2023, de acuerdo con Circana.

Uno de los mejores ejemplos es el Hot Wheels Legends Tour, creado para buscar automóviles modificados por sus propios propietarios y llevar uno de ellos al mundo de Hot Wheels. El ganador global entra al denominado Garage of Legends y su automóvil termina convertido en un modelo oficial a escala 1:64. Para 2026, esto se continúa realizando en diferentes partes del mundo.

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Maluma representa a Latinoamérica en Hot Wheels

Ahora esa fórmula toma otro camino con Global Legends Collection 2026, una colección desarrollada alrededor de 3 personalidades: el cantante colombiano Maluma, el futbolista polaco Robert Lewandowski y la creadora de contenido automotriz australiana Alex Hirschi, mejor conocida como Supercar Blondie.

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Maluma trabajó junto con Hot Wheels para desarrollar un Toyota Land Cruiser FJ60 a escala 1:64, inspirado directamente en Colombia. El modelo utiliza gráficos que hacen referencia a los colores de la bandera colombiana y agrega detalles personales como la inscripción “La Matrona” en el parabrisas, el nombre de Maluma en la ventana trasera y la matrícula personalizada “MLM 994”.

Foto: Hot Wheels

La pieza utiliza carrocería ZAMAC, chasis completamente metálico, neumáticos todoterreno Real Riders y se entrega en un empaque especial de exhibición. Actualmente aparece en Mattel Creations con un precio de 25 dólares.

Mientras Supercar Blondie eligió un Lamborghini Huracán LP 610-4, basado en su primer superauto, y Lewandowski un Porsche 911 GT1 de 1997, Maluma llevó la colección hacia un vehículo relacionado con aventura y con una identidad visual colombiana.

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Foto: Hot Wheels

De tener un Hot Wheels a coleccionarlo

Quizá ahí está la parte interesante de lo que sucede actualmente con Hot Wheels. La marca sigue vendiendo autos básicos —en México actualmente aparecen modelos desde $35.90 pesos en la tienda de Mattel—, pero al mismo tiempo existen líneas premium, colaboraciones y lanzamientos pensados claramente para quienes ya no necesariamente compran estos vehículos para jugar con ellos.

Foto: Hot Wheels

Incluso Mattel mantiene actualmente en México un Legendary Program, una comunidad enfocada en coleccionistas donde se anuncian lanzamientos limitados, eventos y actividades relacionadas con Legends Tour.

Así, un objeto que comenzó como un juguete hace casi 6 décadas ha terminado ocupando también un espacio dentro de la cultura automotriz.

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La llegada de Maluma a esta colección es otro ejemplo de esa evolución. No solamente coloca a un artista latinoamericano dentro de una campaña de Hot Wheels, sino que convierte parte de su identidad colombiana en algo que probablemente termine en los estantes de coleccionistas de diferentes países.

La Global Legends Collection 2026 ya se encuentra disponible en preventa a través de Mattel Creations.

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