Moody's Ratings (Moody's) asignó calificaciones de Baa3 a los bonos quirografarios (no garantizados) de rango sénior denominados en yenes emitidos por el gobierno de México.

Se trata de la más reciente colocación en el mercado samurái por 282 mil 800 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente mil 774 millones de dólares.

La calificación Baa3 está clasificada por Moody's dentro del grado de inversión mínimo, que significa un riesgo crediticio moderado, bien una capacidad aceptable de pago de la deuda.

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Explicó que, en los fundamentales para la asignación, las calificaciones reflejan la calificación de emisor a largo plazo de Baa3 del gobierno de México, con perspectiva estable.

También muestran la escala, diversificación y resiliencia de la economía frente a choques, factores que se contraponen a una calidad institucional débil que afecta la eficacia gubernamental.

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En tanto, detalló que la perspectiva estable refleja la expectativa que tienen de que el deterioro adicional de la fortaleza fiscal será gradual y se verá parcialmente compensado por la estabilidad macroeconómica de México, su capacidad de respuesta en materia de políticas y su fortaleza económica subyacente.

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Si bien el apoyo continuo a Petróleos Mexicanos (PEMEX) seguirá limitando la consolidación fiscal, para Moody's México no presenta desequilibrios macroeconómicos que amplifiquen los riesgos fiscales.

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Asimismo, reconoció que las autoridades mantienen una capacidad demostrada para ajustar las políticas monetarias y macroeconómicas en respuesta a posibles choques.

Señaló que los bonos comprenden cuatro series propuestas con vencimientos que oscilan entre tres años y seis meses y 20 años, y un monto de capital agregado de 282 mil 800 millones de yenes.

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Explicó que, de acuerdo con los términos y condiciones disponibles, los bonos constituirán deuda pública externa directa, general, incondicional y no subordinada de México, respaldada por la plena fe y crédito del país.

Tendrán el mismo rango entre sí y con respecto a cualquier otra deuda pública externa no subordinada de México.

Refirió que hay la intención de asignar recursos presupuestarios equivalentes a los ingresos obtenidos por la emisión de los bonos (conforme a lo autorizado en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026) a los fines generales del gobierno de México y a financiar programas presupuestarios que califiquen como Gastos Elegibles bajo el Marco de Bonos Soberanos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y que estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de México para el ejercicio fiscal 2026.

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