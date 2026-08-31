Entre las tantas tendencias que surgen cada temporada, hay una que siempre será un lugar seguro en la moda: los jeans. Basta entrar a una tienda para encontrar diversos cortes, tonos e incluso precios, por lo que hallar un modelo a la moda se vuelve una tarea más sencilla.

Para este otoño, hay grandes regresos al guardarropa, desde los estilos de tiro bajo que reinaron en los años 2000 hasta los entubados que muchas mujeres daban por olvidados. Sin embargo, también se encuentran opciones muy cómodas, como los de tipo utilitario o slouchy.

Los jeans de las mil batallas

Este otoño vuelven los modelos con múltiples bolsillos, cortes holgados y mezclilla gruesa. Se les conoce como utilitarios debido a que nacen de la ropa de trabajo, pero sobre todo porque se caracterizan por ser prácticos. Por lo tanto, su principal regla es que sean cómodos.

Utility jeans. Foto: Urban Outfitters

La diseñadora Gabriela Hearst invita a llevarlos con suéteres de cuello alto sobre camisas amplias que se asoman por debajo. Givenchy, por otro lado, los combina con chaquetas de piel con cierres. También pueden acompañarse de chunky sneakers y sudaderas con capucha.

El estilo bootcut se renueva

Dicen que los clásicos nunca pasan de moda, y el regreso de esta silueta a las pasarelas lo confirma. El bootcut (corte para bota) se diferencia por ser ajustado tanto en la cadera como los muslos, además de tener una ligera apertura desde la rodilla hasta el tobillo.

Bootcut. Foto: Cortesía American Eagle

Este otoño, las marcas presentan su propia visión de este modelo: tejidos más suaves, líneas un poco más anchas en la parte inferior y detalles deslavados en el frente. Se llevan desde con camisetas o cárdigans cortos, hasta con camisas negras, sacos de piel y tacones finos.

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Anótalo bien: slouchy jeans

Jennifer Lopez, Hailey Bieber y Kim Kardashian son fanáticas de esta silueta, caracterizada por un tiro alto, efecto bombacho en las caderas y ligeramente ajustados en el borde inferior. Se ven increíbles desde con tops cortos y mocasines, hasta con sacos amplios y tacones altos.

Slouchy jeans. Foto: Gap

Tom Ford propone combinarlos con blusas transparentes, chaquetas de lana y sandalias de tacón delgado; mientras que la firma Erdem apuesta por camisetas sin mangas que dejan el abdomen al descubierto. Intenta también con suéteres delgados y tenis o botas de gamuza.

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Vuelve la estética de los 2000

Los jeans de tiro bajo (su corte se sitúa en la cadera o debajo de ésta) vivieron su época de oro en los años 2000, de la mano de iconos musicales como Britney Spears y Christina Aguilera. Ahora vuelven a estar en tendencia gracias a las firmas Gucci, McQueen y American Eagle.

Jeans de tiro bajo. Foto: Cortesía American Eagle

Pueden combinarse desde con una tank top blanca hasta con una sudadera oversize. La clave está en mostrar un poco el abdomen. También se llevan con chamarras o sacos cortos, ya sea abiertos, pero siempre con un top pequeño. Como calzado, elige tacones, botines o sandalias.

El regreso de los skinny jeans

Si bien dejamos de verlos en las pasarelas, la realidad es que nunca se fueron de las tiendas. Este corte alarga visualmente las piernas, por lo que resulta una buena opción para mujeres bajitas o con curvas. Además, pueden combinarse con mocasines, botines o tacones altos.

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Skinny jeans. Foto: Cortesía American Eagle

Gucci, Balenciaga y Valentino rescatan los skinny jeans para otoño, y los elevan mediante blusones con cinturones anchos, chamarras cortas con cuellos estructurados y sacos de líneas ceñidas. Los colores en tendencia serán tanto negro como tonos oscuros de azul.

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