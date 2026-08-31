La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 31 de agosto en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En estas alcaldías se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:30 y las 20:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr/apr