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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 31 de agosto en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
En estas alcaldías se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:30 y las 20:00 horas.
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Recomendaciones
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
dmrr/apr
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